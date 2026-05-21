Medizintechnik-Anbieter Stryker schnitt bei den Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden am besten ab. Bild: great place to work

Angestellte haben gewählt: Das sind die besten Arbeitgeber der Schweiz 2026

Ein gutes Gehalt ist längst nicht mehr alles: Beim Ranking der besten Arbeitgeber der Schweiz stehen emotionale Sicherheit, Fairness und Zugehörigkeit im Fokus. Über 51'000 Angestellte haben abgestimmt – das sind die Gewinner von den Grosskonzernen bis zu den Mikro-Betrieben.

Philipp Reich Folge mir

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Wer am Morgen gerne zur Arbeit geht, leistet mehr, bleibt dem Unternehmen länger treu und ist schlichtweg zufriedener. Doch welche Schweizer Firmen schaffen es besonders gut, ihren Angestellten ein vertrauensvolles, wertschätzendes und attraktives Umfeld zu bieten?

Das Beratungsinstitut «Great Place To Work» hat im Rahmen einer offiziellen Preisverleihung im JED in Schlieren die «Best Workplaces» der Schweiz 2026 prämiert. Die 75 teilnehmenden Firmen wurden dabei in fünf Grössenkategorien eingeteilt: «Gross», «Mittel», «Klein», «Sehr Klein» und «Micro».

Die Ergebnisse der anonymen Befragung unter über 50'000 Angestellten aus 212 zertifizierten Unternehmen aus der Schweiz und Liechtenstein zeigen nicht nur die besten Arbeitgeber der jeweiligen Kategorie, sondern auch, dass sich die prämierten Firmen deutlich vom nationalen Durchschnitt abheben.

Satte 92 Prozent der Angestellten bei den ausgezeichneten Top-Arbeitgebern sind stolz darauf, für ihre Organisation zu arbeiten (CH-Durchschnitt: 63 Prozent). Zudem würden 89 Prozent ihre Firma aktiv im Bekannten- und Familienkreis weiterempfehlen. 88 Prozent gaben an, für ihren Arbeitgeber die Extrameile zu gehen.

«Gerade in Zeiten mit vielen Unsicherheiten braucht es eine starke Vertrauenskultur. Nur wenn alle Beteiligten diese aktiv gestalten, gelingt es anpassungsfähig und langfristig erfolgreich zu bleiben.» Michael Hermann, Consultant und Mitinhaber von «Great Place To Work»

Allerdings handelt es sich nicht um eine flächendeckende Untersuchung aller Unternehmen der Schweiz: Die Teilnahme am Bewertungsprozess erfolgt freiwillig und ist kostenpflichtig – nur Unternehmen, die sich aktiv bei «Great Place To Work» anmelden, werden berücksichtigt.

Das sind die Spitzenreiter der fünf verschiedenen Unternehmenskategorien im Überblick:

Grosse Unternehmen

Bei den Branchenriesen holt sich der Medizintechnik-Anbieter Stryker Switzerland mit Sitz in Selzach SO den begehrten ersten Platz. Dahinter folgen auf den weiteren Podestplätzen zwei namhafte internationale Tech-Unternehmen: NVIDIA auf Rang 2 und Salesforce auf Rang 3.

Mittelgrosse Unternehmen

In der Kategorie der mittelgrossen Betriebe triumphiert ein bekanntes Gesicht aus der Hotellerie: Die Kette Hilton sichert sich zum dritten Mal in Folge den Sieg. Den zweiten Platz belegt das IT-Unternehmen Isolutions AG, während sich die ServiceNow Switzerland GmbH über den dritten Platz freuen darf.

Kleine Unternehmen

Hier führt die IT- und Organisationsberatung CSP AG das Feld an. Silber geht in dieser Kategorie an die IT-Sicherheitsfirma Avantec AG, dicht gefolgt von der Vorsorge-Spezialistin PensExpert AG auf dem dritten Rang.

Sehr kleine Unternehmen

Bei den kleineren KMU steht die Insysta GmbH ganz oben auf dem Treppchen. Die Plätze 2 und 3 gehen an die Anwaltskanzlei BGPartner AG sowie an das IT-Beratungsunternehmen Experts Inside AG.

Micro-Unternehmen

Dass eine hervorragende Kultur keine Frage der Mitarbeiterzahl ist, beweisen die Kleinstbetriebe. Der Spitzenplatz bei den Mikro-Unternehmen geht an die Luminance Health AG. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen das SBB-Tochterunternehmen Lémanis SA und die Immobilien-Verwaltung Omit AG.