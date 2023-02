People-News

Rihanna spürt vor Super-Bowl-Show den Druck: «Die physische Herausforderung ist immens»

Pop-Superstar Rihanna steht vor ihrem grossen Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow auch körperlich unter Druck. «Die physische Herausforderung ist auf jeden Fall immens, aus vielen Gründen – ich habe das eine Weile nicht getan», sagte Rihanna, die im vergangenen Jahr einen Sohn geboren hat, am Donnerstag in Glendale (Arizona). Sie werde bei der Show herumlaufen und versuchen, ein zweistündiges Konzert in ein 13-Minuten-Medley zu packen. «Und ob es floppt oder ein Erfolg wird – ich stehe dafür mit meinem Namen.»

Superstar Rihanna bei ihrem Auftritt in Glendale. Bild: keystone

Der Musikstar aus Barbados («Umbrella») wird beim US-Super-Bowl im American Football zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles auf der «grössten Bühne der Welt spielen» – so wird die Halbzeitshow wegen ihrer immensen Zuschauerzahl von 100 Millionen allein in den USA genannt. Im letzten Jahr hatten die Rap-Superstars Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar mit ihrer aufwendigen Performance begeistert. Um die Halbzeitshow beim Super Bowl ranken sich jedes Jahr viele Gerüchte. (sda/dpa)