GNTM: «Eine Frau, die andere Frauen fertig macht» vs. «Man darf es nicht zu ernst nehmen»

Einige lieben es, andere hassen es. «Germany’s Next Topmodel» spaltet die Gemüter – auch bei uns in der Redaktion. Ein Pro und Contra.

Pro: Kendra Kotas

Es wird wohl jedem klar sein, dass GNTM nicht auf einer Stufe mit Sendungen wie Markus Lanz oder dergleichen zu verordnen ist. GNTM ist eine Unterhaltungsshow. Man könnte sie sogar als Reality-Show bezeichnen. Anders als zu Beginn der Sendung vor 20 Jahren scheint es heute für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Ziel zu sein, der nächste Reality-Star zu werden oder zumindest eine Karriere als Influencerin oder Influencer einzuschlagen. Viele der gezeigten Personen sagen dies sogar offen in die Kamera. Hauptsache berühmt werden, egal womit. Da wird das Modeln zur Nebensache.

Dass es auch für die Macher der Sendung nicht wirklich um das Finden des nächsten Topmodels geht, zeigen die Anforderungen an die Kandidatinnen und Kandidaten. Gesuchten werden Talente, die tanzen, schauspielern oder Stunt-Einlagen vorzeigen. Dies hat wohl wenig mit dem echten Modelleben zu tun. Es hat aber einen Zweck: Die Zuschauerinnen und Zuschauer zu unterhalten.

Jedes Jahr gibt es die gleichen Szenen. Die Models fürchten sich vor Höhe, Wasser, Tieren oder dem Umstyling. Dabei könnte man nach 20 Jahren meinen, dass sie wüssten, was auf sie zukäme.

GNTM wurde zu Recht dafür kritisiert, Magersucht oder ein falsches Schönheitsideal zu fördern. Dies hat sich aber in den vergangenen Jahren stark verbessert. Es werden vermehrt diverse Models gecastet und die Kandidatinnen und Kandidaten unterliegen nicht mehr einer strikten Diät. Es wird auch nicht mehr bei jedem kleinen Streit die Kamera hingehalten, um Sendezeit zu generieren. Positiv ist auch, dass für die Teilnahme bei der Show die Volljährigkeit vorausgesetzt wird. Von erwachsenen Menschen kann nämlich erwartet werden, sich darüber zu informieren, was auf sie zukommt. Und falls die Show doch nichts für die teilnehmende Person sein sollte, kann diese sie jederzeit verlassen. Auch den berüchtigten Knebelvertrag ist niemand gezwungen, zu unterschreiben.

Die Show hat das Ziel, das Publikum zu unterhalten. Es macht Spass zuzuschauen, wie die Kandidatinnen das erste Mal den Laufsteg entlang stöckeln oder mit crazy Outfits spektakuläre Challenges absolvieren. Natürlich hat jede oder jeder seine Favoriten, oder gewisse Personen oder Entscheidungen, über die man sich aufregt. Die Show mit Freunden oder der Familie zu sehen und sie zu kommentieren oder beispielsweise ein Trinkspiel daraus zu machen, ist darum besonders lustig.

Und seien wir doch mal ehrlich. Zwischen all den Krawall- und Dating-Formaten wie «Sommerhaus der Stars», «Ex on the Beach» oder «Love Island» ist es doch erfrischend, dass es noch GNTM gibt. Man darf nicht alles zu ernst nehmen.

Contra: Sabeth Vela

«Liebe Kritiker, ich muss Sie leider enttäuschen. Wir machen genauso weiter wie bisher» mit diesen Worten hat Heidi Klum in der Finalen Liveshow von «Germany’s Next Topmodel» 2022 auf die harten Anschuldigungen einer Ex-Kandidatin reagiert. Und mit diesem Statement hat sie mich als Zuschauerin verloren.

Ihre Performance von «Wedding Cake» hat diesen Entscheid noch verstärkt:

Jaja, ich weiss, es interessiert die Klum einen Schnurz, wenn ich nicht mehr zuschaue. Aber ich glaube, ich war damals nicht die einzige, die Heidis Worte daneben fand.

Kurz zur Erinnerung worauf das Statement anspielte: Die Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa veröffentlichte kurz vor dem Finale 2022 ein 30-minütiges Video, in dem sie von ihrer traumatisierenden Zeit während und nach der Show erzählte. Sie sprach dabei von Manipulation der Kleider, damit Models absichtlich stürzten, Bodyshaming und Morddrohungen, die sie fast in den Suizid trieben. Mit ihrem Video brach die damals 25-Jährige ihren Vertrag und musste einen grossen Batzen als Strafe bezahlen. Was ihre Geschichte für mich glaubwürdig machte.

Die Reaktion von Heidi auf die Anschuldigungen fand ich daraufhin nicht nur unreflektiert, sondern auch respektlos. GNTM wird seit Jahren kritisiert. Daraufhin Morddrohungen gegen Kandidatinnen nicht erst zu nehmen und dies mit den Worten «Wir machen genauso weiter wie bisher» zu quittieren, zeigt, wie egal den Produzenten und Heidi Klum ihre Teilnehmerinnen sind.

Und ja, GNTM ist eine Show, das wissen wir alle. Darüber, was echt ist und was nicht, lässt sich streiten. Darüber, dass dabei reale Menschen zu Schaden kommen, aber nicht. Hier spreche ich nicht nur von Lijana, sondern auch von Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern. Denn auch wenn Heidi es liebt, sich selbst als Vorreiterin der Diversität zu inszenieren, muss man nur ein wenig in der Vergangenheit kramen, um in ihrer Show extremes Bodyshaming, Mobbing und Sexualisierung von jungen Mädchen zu finden:

Ich will niemandem ein schlechtes Gewissen machen, der die Show immer noch gerne schaut. Ich möchte aber dazu anregen, sich Gedanken darüber zu machen, wen und was man damit unterstützt. Solche Shows gehen nicht spurlos an uns vorbei. Es gibt Studien, die zeigen, dass GNTM Essstörungen in Deutschland verstärkte. Für etwas Unterhaltung einer Millionärin, die es liebt andere Frauen – und unterdessen auch Männer – fertig zu machen, noch mehr Geld in den Rachen zu stecken, kann ich nicht verstehen.