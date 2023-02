Essstörungen auf dem Silbertablett – Darum solltest du GNTM boykottieren

Video: watson/Aya Baalbaki, Sabeth Vela

Essstörungen auf dem Silbertablett – darum will das Internet, dass wir GNTM boykottieren

Am Donnerstagabend geht «Germany's Next Topmodel» in die 18. Runde. Während viele sich auf den Start freuen, wächst auch der Widerstand gegen die Show immer mehr.

Es ist wieder Februar und wie jedes Jahr bedeutet das den Start der neuen «Germany's next Topmodel»-Staffel. Trotz der hohen Einschaltquoten bekam die Sendung in den letzten Jahren immer mehr Kritik. So etwa auch nach der letzten Ausstrahlung, als ein YouTube-Video von der ehemaligen Kandidatin Lijana Risen viral ging. Darin erzählte die 26-Jährige von den schrecklichen Erfahrungen, die sie während und nach ihrer Zeit bei der Show machte – und damit ist sie nicht die Einzige.

Zudem häufen sich seit einigen Tagen auf TikTok Clips von Ausschnitten der früheren Staffeln, die zeigen, wie schlimm die Sendung zu dieser Zeit war. So rufen auch die Userinnen und User dieser Plattform zum Boykott von GNTM auf. Um welche Szenen es sich dabei handelt, erfährst du im Video: