Heidi Klum sass bei der Fashion-Show im Publikum. Bild: keystone

People-News

Heidi Klums Sohn Henry feiert Model-Debüt

Nach Tochter Leni tritt nun auch Heidi Klums ältester Sohn in ihre beruflichen Fussstapfen. Henry sorgte auf der Pariser Fashion Week für Begeisterung.

Jennifer Doemkes / t-online

Ein Artikel von

Auch wenn Heidi Klum so gut wie alles mit ihren mehr als zwölf Millionen Instagram-Followern teilt, eines ist der GNTM-Chefin heilig: die Privatsphäre ihrer Kinder. Lange waren die Gesichter von Lou, Johan, Henry und Leni vor der Kamera tabu. Die Erstgeborene trat 2020 dann ins Rampenlicht, als sie an der Seite ihrer berühmten Mutter ihr Model-Debüt auf dem Cover der deutschen «Vogue» gab.

Nach Leni schlägt nun auch ihr ein Jahr jüngerer Bruder Henry diese Richtung ein. Am Dienstag überraschte der älteste gemeinsame Sohn von Heidi Klum und Sänger Seal mit einem Auftritt auf der Pariser Fashion Week. Der 19-Jährige lief für die Luxusmarke Lena Erziak über den Laufsteg.

Model-Tipps von Mama und Schwester

Lässig präsentierte Henry zwei verschiedene schwarze Anzüge – einen mit freiem Rücken und einen mit extravagantem XXL-Schal – und wirkte dabei wie ein Profi.

«Ich bin mehr aufgeregt als nervös. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, jeden Moment in vollen Zügen zu geniessen», hatte Henry zuvor im Interview mit «Vogue» angekündigt. Tipps holte er sich aus der Familie. «Leni hat mir geraten, meinen Blick geradeaus zu richten und so zu laufen, als würde ich ein Buch auf meinem Kopf balancieren. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll mein Bestes geben und nicht vergessen, Spass dabei zu haben», erzählte er dem Modemagazin.

Heidi Klum teilte Aufnahmen von der Modenschau auf ihrem Instagram-Account, schrieb dazu: «Ich bin so stolz auf dich, Henry.» Ob der 19-Jährige tatsächlich in ihre beruflichen Fussstapfen tritt, ist aber noch ungewiss. «Ich habe viele Interessen – Sport, Musik, Film und Mode. Ich möchte die verschiedenen kreativen Erfahrungen, die sich mir bieten, nutzen, um den richtigen Weg für meine Zukunft zu finden», betont Henry, der aktuell am College studiert.