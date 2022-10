bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Meine Freundin heiratet nach 4 Monaten einen viel jüngeren Schnösel»

Frage von Anita:

Hallo zusammen

Gestern habe ich eine Einladung zur Hochzeit erhalten von einer alten und eigentlich guten Freundin. Aber ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht für sie freuen. Wir sind beide gleich alt, 40 und hatten immer mehr oder weniger denselben Freundeskreis. Seit vier Monaten hat sie aber so einen stinkreichen Schnösel gedatet und sich immer mehr und mehr aus unserem Kreis entfernt. Und jetzt kam schon die Einladung zur Hochzeit, sie sind noch nicht mal ein halbes Jahr zusammen und er ist 15 Jahre jünger.

Sie hat sogar ihren Mann für ihn verlassen. Und kaum ist sie geschieden, heiratet sie ihn schon. Ich erkenne sie gar nicht mehr wieder.

Soll ich überhaupt an diese Hochzeit? Wenn ich mich nicht mal für sie freue? Was denkt ihr? Habt ihr Ähnliches erlebt?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!