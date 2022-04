bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Mein Date hat während unserem Essen ihren Ex angerufen ...»

Frage von «Leonie»:

Hoi zäme! Ich hatte letztens ein Date mit einer coolen Frau, nennen wir sie Marie. Wir gingen zusammen essen und es lief eigentlich super, wenn man mich gefragt hätte. Ich war ihr erstes weibliches Date – bis dahin hatte sie nur Beziehungen mit Männern und mit Frauen einfach ab und zu Sex während ihrer Singlezeit.

Mich wollte sie nun näher kennenlernen und wir haben uns vor dem Essen ein paar mal zum Kafi getroffen. Das war jetzt also so das erste richtige Date. Wir haben Wein getrunken und uns gut unterhalten. Dann sagte sie sowas wie, sie müsse kurz jemanden anrufen. Sie ist dafür nicht aufgestanden, sondern hat vor mir am Tisch ihren Ex angerufen. Und einfach ein bisschen Smalltalk gemacht. Und auch der Satz «Nein, nein, erzähl nur, ich hab schon Zeit» ist gefallen. Und ich sass ihr gegenüber ... Naja.

Als sie dann fertig war und rein gar nichts über unser Date gesagt hat oder was sie gerade macht, habe ich etwas irritiert gefragt, wer das denn war. Da meinte sie, ihr Ex. Sie hätte ihn schon längstens zurückrufen müssen und es sei ihr jetzt halt eben gerade am Tisch in den Sinn gekommen.

Danach haben wir fertig gegessen und die Stimmung war im Eimer.

Soll ich die Frau überhaupt nochmals treffen? Findet ihr, über eine solche Aktion kann man hinwegsehen? Bin etwas unsicher, wie sehr ich das gewichten soll ...

