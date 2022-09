bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich habe Angst, dass sie Schluss macht, weil ich kein Geld habe ...»

Frage von Car_Driver:

Hallo zusammen (nennt mich Simon),



ich habe ein dringendes Problem. Ich habe eine tolle Frau kennengelernt. Glück im Unglück, sie ist Ärztin und ich hatte einen Arbeitsunfall und sie hat mich behandelt. Wir kamen ins Gespräch und verstanden uns super. So gab sie mir ihre Nummer. Hatten jetzt schon drei Dates (zum Glück immer draussen und nicht zu teuer, sage gleich wieso). Sie ist intelligent, humorvoll, hat eine tolle Ausstrahlung und ist optisch mit Jessica Biel zu vergleichen. Sie will, dass wir uns mehr sehen und es exklusiv zwischen uns sein soll.

Leider habe ich ein Geheimnis. Was ich ihr bald gestehen muss. Nach dem Fremdgehen meiner Ex-Frau bin ich nach der harten Scheidung am Existenzminimum. Mein Motto: zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Halte mich mit drei Jobs über Wasser, wenn ich Ferien habe im Hauptjob, gehe ich noch mehr arbeiten in den Nebenjobs.

Seit fünf Jahren bin ich immer am Arbeiten und hatte etwa eine Woche Ferien. Teuerung und alles macht's noch schlimmer. Meine Kinder stören sie nicht, sie kann keine kriegen und ist froh, habe ich welche.

Nur war es die letzten Jahre immer so: Nachdem ich einer Frau gesagt habe, wie es bei mir ums Geld steht, habe ich nichts mehr von ihr gehört.

Ich will das nicht schon wieder erleben.

Wie kann ich ihr das sagen, ohne dass sie gleich davonläuft? Muss noch sechs Jahre durchhalten, dann wird es besser. Doch was bis dann?

