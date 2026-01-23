wechselnd bewölkt-2°
Valentino Garavani Beerdigung: Die Modewelt nimmt Abschied

VALENTINO GARAVANI The Last Emperor - Premiere in Rom - PUBLICATIONxNOTxINxITA AndreaXStaccioli
Valentino Garavani war der letzte grosse italienische Modeschöpfer seiner Zeit.Bild: www.imago-images.de

Die Modewelt nimmt Abschied von Valentino Garavani

Man nannte ihn den «Kaiser» der italienischen Modeszene. Valentino Garavani verstarb im Alter von 93 Jahren als einer der letzten grossen Designerpersönlichkeiten. Heute wird er beigesetzt.
23.01.2026, 10:4423.01.2026, 10:44
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Valentino Garavanis Tod hinterlässt eine grosse Lücke in der Welt der Haute Couture. Er prägte die Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie das erste Viertel des 21. Jahrhunderts und begeisterte weltweit Modeinteressierte mit seinem eleganten Stil.

January 21, 2026, Roma: A handout picture shows the coffin of Italian fashion designer Valentino Garavani at the PM23 exhibition site where he will lie in state before the funeral, in Rome on January ...
Zwei Tage lang konnten sich die Menschen von Valentino verabschieden.Bild: www.imago-images.de

Am 19. Januar 2026 ist Valentino Garavani im Alter von 93 Jahren verstorben. Die Aufbahrung erfolgte ‌am ⁠Mittwoch und Donnerstag, wo zahlreiche Menschen von der Modegrösse Abschied nahmen. Die Beisetzungsfeier ist für Freitag um ⁠11 Uhr in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in der italienischen Hauptstadt Rom geplant.

Anfänge seiner Karriere

Schon früh widmete Valentino sein Leben der Mode. Nach dem Abitur lernte er das Zeichnen von Modeentwürfen, was ihm 1949 ein Stipendium der Pariser Fédération de la Haute Couture et de la Mode einbrachte. Diese gilt als die wichtigste Modeinstanz Frankreichs. Ein Jahrzehnt später kam er nach Italien zurück, um in Rom sein eigenes Modeunternehmen zu gründen. Dies geschah zusammen mit seinem früheren Lebens- und Geschäftspartner Giancarlo Giammetti.

EXCLUSIVE Valentino EXCLUSIVE Special Price 174810 2013 12 28 Gstaad Switzerland Garavani, Valentino Clemente Ludovico Valentino Giammetti, Giancarlo PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xFGx STAR_17 ...
Valentino Garavani und Giancarlo Giammetti in Gstaad, wo sie gerne die Winter verbrachten.Bild: www.imago-images.de

Neben Rom und Paris hatte Valentino auch eine besondere Verbindung zur Schweiz. In Gstaad verbrachte er regelmässig den Winter. Er besass dort ein Chalet und fuhr liebend gerne Ski. Weitere Leidenschaften waren Kunst, Architektur und seine geliebten Mops-Hunde.

VALENTINO: THE LAST EMPEROR, Valentino Garavani second from left, 2008. Truly Indie/Courtesy Everett Collection Truly Indie/Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCH
Valentino hatte eine Vorliebe für Mops-Hunde.Bild: www.imago-images.de

Verbindung zu Hollywood und Adel

Valentino kleidete viele prominente Kundinnen wie Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Julia Roberts oder Prinzessin Diana ein.

1977, New York, USA: JACQUELINE KENNEDY ONASSIS and Designer VALENTINO GARAVANI at the Pierre Hotel In New York City in 1977. New York USA - ZUMAg49_ 20110101_gaf_g49_134494 Copyright: xHyxSimonx
Valentino mit Jacky Kennedy 1977.Bild: www.imago-images.de

Seine eleganten Roben waren von den Roten Teppichen nicht wegzudenken. Auch zahlreiche Bräute stattete der Modeschöpfer mit seinen Kreationen aus. Dazu gehörten Prinzessinnen und Hollywoodstars, wie etwa Máxima der Niederlande, Schauspielikone Elizabeth Taylor oder Model Heidi Klum.

Hochzeitskleid Valentino
Máxima der Niederlande in einem Kleid aus Mikado-Seide an der Seite von Willem-Alexander. Bild: imago

Für seine Verdienste an die Modewelt wurde der Designer vielfach geehrt. 2006 wurde er etwa von Frankreich zum «Ritter der Ehrenlegion» ernannt.

RECORD DATE NOT STATED Haute Couture Fashion Show Fall Winter 1994 1995 Valentino 51115 0000 00 00 Paris France Garavani, Valentino Clemente Ludovico Valentino PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xG ...
Valentinos Kreationen gehen in die Modegeschichte ein.Bild: www.imago-images.de

Seine Mode war nie laut, sondern zurückhaltend und elegant. Untrennbar mit seinem Namen verbunden ist die Farbe Valentino Red. Das warme Rot wird zu seinem Markenzeichen und taucht in fast jeder Kollektion auf. «Rot steht für Liebe, Leidenschaft und Stärke. Eine Frau in Rot zieht immer alle Blicke auf sich», erklärte Valentino einst.

RECORD DATE NOT STATED Pr�t � Porter fashion show, Fall Winter 2000 2001 Valentino Gis�le Bundchen 3078 2000 00 00 United States Bundchen, Gisele Garavani, Valentino Clemente Ludovico Valentino PUBLIC ...
Valentino mit Supermodel Gisèle Bündchen im Jahr 2000.Bild: www.imago-images.de

Geheiratet hat der Italiener nie, auch Kinder hatte er keine. Mit seinem Tod geht ein grosser Abschnitt der Modegeschichte zu Ende. Was bleibt, sind seine zeitlosen Entwürfe, sein unverwechselbares Gespür für Eleganz und das legendäre Valentino Red, das ihn unsterblich gemacht hat.

ARCHIVES - NAOMI CAMPBELL, VALENTINO GARAVANI ET ELLE MACPHERSON - VALENTINO INAUGURE A ROME SES DEUX NOUVELLES BOUTIQUES EN 1995 Rome Italie *** Archiv NAOMI CAMPBELL, VALENTINO GARAVANI und sie MACP ...
Valentino inmitten der Supermodels Naomi Campbell und Claudia Schiffer.Bild: www.imago-images.de
Auf Facebook teilenAuf X teilen
