Rat der Weisen

«Ich muss die Eltern meines Freundes siezen ...»

Frage von Lena:

Hallo zusammen!

Mein Freund und ich sind seit Februar 2023 zusammen. Seine Eltern lernte ich im August 2023 kennen. Er hat mich bereits vorgewarnt, dass seine Eltern auf das «Sie» bestehen werden. Ich dachte, es sei ein Scherz und wartete mal den ersten persönlichen Kontakt ab.

Meist kann ich Leute schnell für mich gewinnen. Doch dem war nicht so!

Übrigens: Der Freund seiner Schwester ist mit einem Elternteil per Sie, mit dem anderen nicht.

Ich empfinde es als Geringschätzung und verhalte mich irgendwie zwischen Akzeptanz und Rebellion.

Wie finde ich den richtigen Umgang? Muss ich das so annehmen?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

