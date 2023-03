bild: shutterstock / watson

«Wie geht man damit um, wenn man Kinder will, es aber nicht klappt?»

Frage von Thabea:

Hallo ihr Lieben,

mich beschäftigt schon länger das Thema Mutterschaft. Seit ich 18 war (also seit fast 20 Jahren), war für mich nie eine Frage, ob ich Kinder möchte, sondern nur, wann. Ich spürte diesen Willen ganz stark. Nun ist es aber so, dass meine letzte langjährige Beziehung toxisch wurde und zerbrach. Und seither habe ich leider nie mehr jemanden kennengelernt, mit dem sich eine stabile Partnerschaft entwickelt hätte. Meist ist es einfach aneinander vorbei.

Nun stehe ich da, nähere mich der grossen 40 und frage mich, wie ich mit dem Thema «noch eigene Kinder bekommen» umgehen soll? Für mich wäre die Basis von Elternschaft eine gute, stabile Partnerschaft – also einfach mal als Single Mom zu adoptieren, käme nicht infrage. Ich möchte dieses Erlebnis und auch die Verantwortung teilen können. Gleichzeitig muss ich mich mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr rechtzeitig jemanden kennenzulernen – eine Beziehung braucht ja erstens noch Zeit für sich selbst vor einem Kind, und zweitens will ich auch nicht primär mit dem Kinderfokus auf Partnersuche, sondern einfach mal den an sich «richtigen» Mann finden.

Frage an alle, die Kinder wollten und keine bekommen haben: Wie geht ihr damit um, was hat euch geholfen? Klar kann ich mein Leben auch anders füllen, aber ein Gefühl von Schmerz, von Vakuum, bleibt.

