Leben
Filme und Serien

Stranger Things: Trailer für die finale Folge am 1. Januar veröffentlicht

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Brett Gelman as Murray Bauman, Joe Keery as Steve Harrington, Sadie Sink as Max Mayfield, Amybeth McNulty as Vickie, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair, Winona Ryde ...
Können die Helden aus «Stranger Things» in der finalen Folge die Welt retten?Bild: netflix

Die finale Schlacht: Morgen kommt das «Stranger Things»-Finale – hier ist der Trailer

31.12.2025, 09:4231.12.2025, 09:42

In der Hit-Serie «Stranger Things» ist noch eine Folge übrig. Diese wird in der Schweiz ab dem 1. Januar um 2 Uhr morgens veröffentlicht. Wer möchte, kann also nach der Silvesterfeier wach bleiben, um sich das Finale anzuschauen.

Die Laufzeit der Folge namens «The Rightside Up» ist 128 Minuten – also Spielfilmlänge. In den USA und Kanada wird das Finale sogar in über 500 Kinos zu sehen sein.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit Variety sagten die Duffer-Brüder, eine der grossen offenen Fragen für das Finale sei, «wie es ein Happy End für Eleven geben kann», da sie auch dann noch vom Militär gejagt werden wird, wenn sie es schafft, die Welt zu retten.

Achtung, es folgen leichte Spoiler zu den bisherigen Folgen der finalen Staffel: Volume 2 endet damit, dass Max (gespielt von Sadie Sink) ihr Bewusstsein zurückerlangt. Sie enthüllt den Plan ihres Erzfeindes, die Welt mit einer Parallelwelt auf der anderen Seite der Upside Down zu verschmelzen. Die Freundesgruppe schmiedet also einen Plan, um in den Abyss einzudringen, Vecnas entführte Kinder zu retten und ihn mit einer Bombe zu zerstören. Doch auch wenn Vecna weg ist, wird das Militär weiterhin eine Bedrohung sein.

Hier geht es zum finalen Trailer:

Video: YouTube/Netflix

Matt und Ross Duffer schufen «Stranger Things» vor fast einem Jahrzehnt, und Netflix veröffentlichte die erste Staffel im Juli 2016. Das paranormale Mysterium wurde sofort zu einem Phänomen, und die Staffeln 2 und 3 wurden 2017 und 2019 veröffentlicht. Wie Staffel 5 wurde auch Staffel 4 in zwei separaten Teilen im Mai und Juli 2022 veröffentlicht. Die Serie hat auch ein Theaterstück hervorgebracht, «Stranger Things: First Shadow», das 2023 im Londoner West End Premiere feierte und derzeit am Broadway in New York zu sehen ist.

(cmu)

«Freudlos»: «Stranger Things» bricht Streaming-Rekord – trotz heftiger Kritik von Fans

Mehr zu «Stranger Things»:

