Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wie hilft man Kindern am besten, eine Scheidung zu verarbeiten?»

Mehr «Leben»

Frage von Markus:

Hallo watson-Community

Meine Schwester und ihr Ehemann haben sich kürzlich dazu entschieden, sich scheiden zu lassen. Es ist eine schwierige Zeit für alle Beteiligten, für beide Familien, aber besonders für ihre Kinder. Sie sind im Alter von 7 und 10 Jahren und haben Schwierigkeiten, die Situation zu verstehen und zu verarbeiten. Vor allem die Jüngere versteht nicht, wieso sie jetzt 2 Tage bei Papa ist und dann 2 Tage bei Mama, aber nicht mehr bei beiden gleichzeitig.

Ich habe versucht, meiner Schwester und ihren Kindern so gut wie möglich zu helfen, aber es ist eine Herausforderung, die mich ganz ehrlich auch an meine Grenzen bringt.

Ich bin mir sicher, dass viele von euch ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder jemanden kennen, der das getan hat. Oder vielleicht seid ihr selbst Scheidungskinder und könnt mir sagen, was euch im Nachhinein geholfen hätte, die Situation besser zu verstehen und zu verarbeiten. Deshalb wende ich mich an euch.

Habt ihr Tipps oder Ratschläge, wie man Kindern am besten hilft, eine Scheidung zu verarbeiten?

Gibt es bestimmte Aktivitäten, Gespräche oder Ressourcen, die hilfreich sein könnten? Wie kann man ihnen helfen, ihre Gefühle auszudrücken und zu verstehen, dass sie nicht schuld sind? Ich weiss, dass jede Situation und jedes Kind einzigartig ist, aber ich würde mich über alle Ratschläge oder Erfahrungen, die ihr teilen könnt, sehr freuen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!