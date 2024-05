Aegon vs. Rhaenyra: Wer sitzt am Ende auf dem Thron? Bild: hbo

Der Trailer für die 2. Staffel «House of the Dragon» verspricht Intrigen en masse

Das «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» kehrt für eine zweite Staffel zurück. In Westeros droht, einen Bürgerkrieg auszubrechen. HBO veröffentlichte den offiziellen Trailer.

In einem Monat kommt die zweite Staffel der Hitserie «House of the Dragon» heraus. Nun ist der Trailer hier und verspricht Intrigen und ganz viel Blut, das im aufkommenden Bürgerkrieg zwischen den Häusern Hightower und Targaryen vergossen wird.

Denn nicht nur Rhaenyra Targaryen, die Vorfahrin von Daenerys, erhebt nach dem Tod ihres Vaters Anspruch auf den Eisernen Thron. Auch ihr jüngerer Halbbruder Aegon möchte über die Sieben Königslande herrschen.

Beide Seiten scharren Anhänger und Verbündete um sich, die grossen Häuser müssen sich entscheiden, auf welche Seite sie sich stellen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Krieg in Westeros vollends ausbricht.

Rhaenyra Targaryen mit ihren Söhnen. Bild: hbo

Dass die neue Staffel sehr blutig wird, haben die Drehbuchautoren bestätigt. Sie haben eine der bisher grausamsten Szenen der ganzen Serie für die neue Staffel geschrieben, berichtet «Variety».

In dieser zweiten Staffel wird es – anders als in der ersten Staffel – keine Zeitsprünge mehr geben. Sprich: Alle Schauspieler bleiben die gleichen.

Zum wiederkehrenden Cast gehören: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans sowie Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham.

Die erste Folge ist ab dem 17. Juni auf Sky Show zu sehen. Danach folgt wöchentlich eine Folge.

Englischer Trailer hier schauen:

Trailer auf Deutsch:



