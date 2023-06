Bild: Shutterstock

«Meine Frau will nicht, dass ich mit den Kindern in den Zoo gehe ...»

Frage von Philipp:

Liebe Community,

Meine Frau und ich haben eigentlich ähnliche Wertevorstellungen. Wir sind auch schon lange zusammen und ein gutes Team. Gemeinsam haben wir zwei Töchter, die langsam alt genug sind, dass man mit Ihnen auch mal einen Ausflug machen kann und sie auch was von der Umgebung wahrnehmen und nicht einfach nur im Kinderwagen pennen. Also habe ich mir gedacht, ich gehe doch mal mit ihnen in den Zoo. Habe ich falsch gedacht ...

Meine Frau findet Zoos das absolut Schlimmste und will auf keinen Fall, dass unsere Kinder die dort eingesperrten Tiere anschauen. Das hat mich doch ein bisschen verwundert. Wir waren auch schon mit unseren Götti-Kindern im Zoo. Offenbar hat sich ihre Meinung über Zoos, seit sie selbst Mutter ist, verändert.

Ich persönlich bin jetzt hin- und hergerissen über die Ethik der Tierhaltung in Zoos. Einerseits können Zoos zum Schutz gefährdeter Arten beitragen und Bildung fördern, aber andererseits stellen sie eine Einschränkung der natürlichen Freiheit von Tieren dar.

Ich verstehe beide Seiten, aber schlussendlich ... Es ist halt auch einfach nur ein Ausflug in den Zoo. Was würdet ihr tun?

