bedeckt18°
DE | FR
burger
Leben
TV

Promi Big Brother in Italien: Enkelin von Mussolini gewinnt TV-Show

Mussolinis Enkelin gewinnt italienisches «Promi Big Brother»

20.05.2026, 12:5420.05.2026, 12:54

Die ehemalige italienische Abgeordnete Alessandra Mussolini hat in ihrem Heimatland die Promi-Ausgabe der Fernsehshow «Big Brother» gewonnen.

Die 63 Jahre alte Enkelin des faschistischen Diktators Benito Mussolini (1883-1945) setzte sich nach mehr als 1500 Stunden Reality-TV gegen insgesamt 15 Konkurrenten durch. Ihren Erfolg im Privatsender Canale 5 bejubelte sie mit den Worten: «Ich habe alles in vollen Zügen genossen, so wie ich bin. Ich bereue es nicht.» Für den Sieg bekommt sie 100'000 Euro (91'500 Franken). Davon geht die Hälfte an eine wohltätige Einrichtung.

Rome, The Space Cinema Moderno Sophia Loren s 90th Birthday Party Rome, The Space Cinema Moderno Party for Sophia Loren s 90th Birthday , In the photo: Alessandra Mussolini Rome Italy PUBLICATIONxNOTx ...
Alessandra Mussolini.Bild: www.imago-images.de

Mussolini wurde international als Abgeordnete im Europaparlament bekannt, sass aber auch schon in beiden italienischen Parlamentskammern. Sie gehörte zunächst einer neofaschistischen, rechtsextremen Kleinstpartei an, später der Partei Forza Italia des mehrfachen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Inzwischen ist sie Mitglied der rechtspopulistischen Regierungspartei Lega. Vor ihrer Politkarriere war sie als Model, Schauspielerin und Sängerin tätig.

Platz drei in Tanzshow

Die Promi-Ausgabe von «Big Brother» – auf Italienisch: «Grande Fratello Vip» – läuft bereits seit zehn Jahren. 2020 hatte Mussolini auch schon an der TV-Tanzshow «Ballando con le stelle» (in anderen Ländern: «Dancing with the Stars» oder «Let's Dance») teilgenommen. Dort kam sie auf Platz drei.

Die 63-Jährige ist die Tochter von Romano Mussolini, dem jüngsten Sohn des Faschisten Benito Mussolini, und dessen erster Frau Maria Scicolone, der Schwester von Filmstar Sophia Loren. Auch über Italiens Grenzen hinaus ist sie in der Vergangenheit mehrfach für Kontroversen bekanntgeworden. Von ihrem Grossvater will sie sich nicht distanzieren. In einer Talkshow äusserte sich einmal homophob. Jahre später setzte sie sich dann aber für ein Gesetz ein, das homophobe Gewalt stärker unter Strafe stellt. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
RTL-Show «Adam und Eva»: Nackte Narrenschau
1 / 21
RTL-Show «Adam und Eva»: Nackte Narrenschau
Willkommen bei «Adam sucht Eva»: RTL zeigt mal wieder nackte D-Promis am Südseestrand. Hier siehst du (von links) Marlena, Jesse, Ex-Tennis Profi Daniel Källerer, Ex-DSDS Kandidatin Sarah Joelle Jahnel, Kushtrim und Ex-Queensberry Sängerin Leonore Bartsch. (Bild: RTL)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Herts Blatt» – die beste Kuppelshow des Jahres
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Satire über Thomas Gottschalk, Stefan Raab & Co. – so lustig ist sie wirklich
Der deutsche Satiriker und Internetstar Sebastian Hotz arbeitet sich an TV-Urgesteinen ab. Er hätte besser einen Roman über seine eigene schillernde Rolle im Medienbetrieb geschrieben.
Medienleute gifteln gern über die Konkurrenz, aber mit Selbstkritik haben sie Mühe. Während der Film immer wieder hervorragende Mediensatiren hervorbringt wie «Don't Look Up», «Network», «Succession», schreiben im Journalismus vorwiegend Ruheständler kritische Bücher über die eigene Branche und grösstenteils im Basston der Überzeugung, dass früher, also zu ihrer Zeit, alles besser war.
Zur Story