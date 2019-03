Grösster Einzelgewinn in der US-Lotto-Geschichte: Glückspilz räumt 877 Millionen Dollar ab

Das ist Dan, er ist bipolar und der beste Lügner der Literaturgeschichte

Die Geschichte hinter «The Woman in the Window» von A. J. Finn ist mindestens so spektakulär wie das Buch.

Dan Mallory ist bezaubernd. Entzückend. Umwerfend. Kurz: charming. Alle sagen das. Selbst seine Eltern und sein Bruder Jake. Dabei hat er seine Mutter mehrfach öffentlich an Krebs sterben lassen. Und seinen Bruder in den Suizid geschickt. Die Hunde seiner Eltern getötet. Vater und Mutter voneinander getrennt.

Allerdings nicht in der Realität. In der Realität gehts Bruder und Hunden prächtig, und die Eltern sind quicklebendig und seit Jahrzehnten zusammen. Und alle lieben Dan. Was einigermassen …