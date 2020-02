Diese drei Tweets zeigen die Heuchelei der AfD im Umgang mit rechtsextremer Gewalt

Die Gewalttat von Hanau schockiert die Bundesrepublik: Ein 43-jähriger Deutscher tötete in der hessischen Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main in zwei Shisha-Bars neun Personen, bevor er in seine Wohnung zurückkehrte, wo er zuerst seine Mutter (72) und dann sich selber erschoss.

Youtube-Videos und eine Art Manifest, welche der Täter im Internet veröffentlicht hatte, zeigen gemäss dem deutschen Generalbundesanwalt Peter Frank, dass der Täter eine «zutiefst rassistische Gesinnung» hatte.

