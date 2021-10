Diana Ross während ihres Konzerts in Santiago de Chile am 26. März 2014. Bild: EPA/EFE FILE

Musikerin & Entertainerin Diana Ross

Diese aussergewöhnliche Frau wird heute stolze 70 Jahre alt

Diana Ross hat es von einem Mädchen aus einfachen Verhältnissen zur «Entertainerin des Jahrhunderts» (Billboard) und zur «erfolgreichsten Musikerin aller Zeiten» (Guinnessbuch der Rekorde) gebracht – heute wird sie 70 Jahre alt.

Als Diana Ross am 26. März 1944 in der Industriestadt Detroit zur Welt kam, war ihr Vater gerade im Krieg. Arm war die Familie nicht, aber grosse Zukunftschancen durfte sich das schwarze Mädchen nicht ausrechnen. Genauso wenig Chancen schien der vierjährige Nachbarsjunge namens William Robinson haben, den alle nur Smokey nannten.

Als die 15-jährige Diana im Kirchenchor sang, wurde sie von einem neuen Plattenlabel als Chorsängerin angeheuert. Dieses Label, das auch schwarzen Künstlern faire Bedingungen bieten wollte, entstand in Detroit, der Motorstadt der USA. Und so nannte es sich Motown. «Motown» wurde nicht nur erfolgreich, es wurde zu einem eigenen Genre und ging in die Musikgeschichte ein.

Smokey Robinson war einer ihrer führenden Köpfe, aber der Star aller Stars wurde Diana Ross.

Göttin des Soul

Innerhalb weniger Jahre brachte sie es vom kleinen Mädchen zur Göttin des Soul, zur Diva, zur mehrfachen Millionärin und nicht zuletzt zur Identifikationsfigur von Millionen Schwarzen.

Diana Ross (r) mit den «Supremes» Cindy Birdsong (l) und Mary Wilson (m) im Jahre 1970. Bild: NBC

Billie Holiday bei der Aufnahme von« Strange Fruit» 1939. Sie litt unter Leberzirrhose, schaffte es aber nicht, das Trinken aufzugeben. 1959 wurde sie ins Spital eingeliefert, wo sie unter entwürdigenden Umständen starb: Polizisten standen um ihr Krankenbett herum, um sie wegen Drogenbesitzes zu verhaften. Bild: AP DON PETERSON / ITVS

Sie trat im New Yorker Central Park auf, füllte ganze Stadien und einmal auch die Alte Oper in Frankfurt.

Ausserdem verkörperte sie in einer Filmbiografie Billie Holiday und wurde dafür für einen Oscar nominiert.

Diana Ross (m) mit Michael Jackson (r) und Mipsey Russell (l) während der Verfilmung des Musicals «The Wiz» in New York 1977. Bild: AP

Aber auch Ross machte Schlagzeilen: Ein Polizei-Video, in dem sie sturzbetrunken zu sehen war, eine Gefängnisstrafe, Wutausbrüche im Fernsehen und Angriffe auf eine Sicherheitsbeamtin am Londoner Flughafen bewegten Fans und Medien.

Doch nach einer Entziehungskur 2002 trat wieder Ruhe ein.

«Ich werde nicht gehen!»

An den Ruhestand denkt sie aber offenbar noch immer nicht. Diana Ross füllt weiterhin Konzertsäle in aller Welt, trat bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo auf und wurde von George W. Bush ebenso geehrt wie von seinem Nachfolger Barack Obama.

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Start ihrer Karriere gehört die Entertainerin noch immer zu den Spitzenverdienern ihrer Branche. Für ihr Leben gilt das, was sie 1983 dem Publikum im Central Park zurief, als das Konzert wegen eines Sturms abgesagt werden sollte:

«Es hat mich mein ganzes Leben gekostet, hierher zu kommen. Und ich werde nicht gehen!»

(rof/sda/apa/dpa)