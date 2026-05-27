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Take a Leap: Gewinne einen Roadtrip ins Ungewisse!

Wie wärs mit einem Roadtrip ohne Planung, genaue Route oder vorher 17 TikToks zum Reiseziel gesehen zu haben? Klingt vielleicht ungewohnt, aber genau das kannst du jetzt gewinnen!

Raus aus dem Alltag und vor allem: raus aus der Comfort Zone! Genau darum geht es bei «Take a Leap» von Leapmotor. Statt alles bis ins kleinste Detail durchzuplanen, zählt hier Spontanität.

Die Idee dahinter ist simpel: Du steigst in ein von Leapmotor zur Verfügung gestelltes Auto und fährst los. Das Ziel ist bereits im Navi gespeichert. Wohin es geht, erfährst du also, sobald du im Auto sitzt.

Der Roadtrip beginnt in Zürich

Am Samstag, 30. Mai ab 09:00 Uhr, wird der Emil Frey City-Store am Zürcher Utoquai zum Startpunkt für spontane Weekend-Trips ins Ungewisse. Vor Ort verlost Leapmotor drei Roadtrips – inklusive Fahrzeug, Highlights entlang der Strecke und einer Übernachtung für zwei Personen.

Das Ziel bleibt bis zum Startpunkt geheim. Fest steht nur: Wer gewinnt, fährt los. Und zwar dorthin, wo die Reichweite hinführt.

Das perfekte Modell für deine Route

Je nach Route wartet ein anderes Modell von Leapmotor:

Der T03 ist gemacht für spontane Abzweigungen, enge Gassen und alle, die auch in der Stadt gerne auffallen. Klein von aussen, überraschend geräumig von innen. Und das Panoramadach sorgt für perfekte Aussichten.

Der B10 Hybrid EV bringt dich mit bis zu 900 Kilometern Gesamtreichweite deutlich weiter raus aus dem Alltag. Weniger Stopps, mehr Strasse vor dir und genau die richtige Mischung aus elektrischem Fahrgefühl und Freiheit für längere Trips.

Und dann wäre da noch der C10 4x4. Mit 598 PS, intelligentem Allradantrieb und viel Grip ist er gemacht für alle, die auch ausserhalb der Stadt spontan unterwegs sein wollen. Kraftvoll, schnell und souverän auf jeder Strasse.