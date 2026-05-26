Bücher auf dem Dach verteilt: Erneuter Angriff auf Kanti Wettingen

Bücher auf dem Dach der Kanti Wettingen. screenshot: x

Erneuter Angriff auf Kanti Wettingen – Bilder zeigen Chaos auf dem Dach

Nach den massiven Ausschreitungen während der Abschlussfeierlichkeiten ist die Kanti Wettingen erneut zum Ziel einer Attacke geworden.

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Vergangene Woche kam es an der Kantonsschule Wettingen zu schweren Ausschreitungen. Eine Gruppe von 40 bis 50 teils vermummten und komplett schwarz gekleideten Schülerinnen und Schülern der Kanti Baden suchte das traditionelle Abschlussfest der Wettinger Maturklassen auf.

Die Schulleitung in Wettingen sprach von einem regelrechten «Überfall». Die Vandalen attackierten Personen gezielt mit Mehl, Eiern und Essig, verpassten einer Schülerin eine Ohrfeige und warfen leere Bierflaschen. Zudem zündeten sie Feuerwerkskörper und Böller. Ein Böller explodierte direkt am Kopf einer Schülerin und verletzte deren Gehör. Neben den tätlichen Angriffen wurden Wände der Sporthallen mit dem Kürzel «KSBA» (Kantonsschule Baden) besprayt. Der Badener Rektor Daniel Franz zeigte sich fassungslos und zog Parallelen zum Hooliganismus und dem «schwarzen Block».

Eine Gruppe von 40 bis 50 Schülerinnen und Schülern der Kanti Baden hatte auf dem Wettinger Schulgelände randaliert. Bild: CH Media

Wie das Nachrichtenportal «20 Minuten» aktuell berichtet, kehrt auf dem Wettinger Schulareal so schnell keine Ruhe ein: Die Kantonsschule wurde nun Schauplatz eines erneuten Angriffs.

Auch in der Bibliothek liegen Bücher am Boden. screenshot: x

Unbekannte sollen demnach über das Wochenende zahlrieche Bücher auf das Dach gestreut sowie zwei Räume mit Graffiti besprüht haben. Auf den Graffitis sei unter anderem «F*ck KSWE» und «FCZ» zu lesen.

Schmierereien an der KSWE. screenshot: x

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Vorfall gegenüber «20 Minuten». Es sei am Dienstagmorgen eine Meldung wegen Sachbeschädigung an der Kantonsschule Wettingen eingegangen. Die Polizei habe vor Ort Spuren gesichert und werde allfälliges Überwachungsmaterial sichten. (phh) (aargauerzeitung.ch)