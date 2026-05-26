sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
Schule - Bildung

Bücher auf dem Dach verteilt: Erneuter Angriff auf Kanti Wettingen

Bücher auf dem Dach der Kanti Wettingen.
Bücher auf dem Dach der Kanti Wettingen.screenshot: x

Erneuter Angriff auf Kanti Wettingen – Bilder zeigen Chaos auf dem Dach

Nach den massiven Ausschreitungen während der Abschlussfeierlichkeiten ist die Kanti Wettingen erneut zum Ziel einer Attacke geworden.
26.05.2026, 12:1026.05.2026, 12:35

Vergangene Woche kam es an der Kantonsschule Wettingen zu schweren Ausschreitungen. Eine Gruppe von 40 bis 50 teils vermummten und komplett schwarz gekleideten Schülerinnen und Schülern der Kanti Baden suchte das traditionelle Abschlussfest der Wettinger Maturklassen auf.

Die Schulleitung in Wettingen sprach von einem regelrechten «Überfall». Die Vandalen attackierten Personen gezielt mit Mehl, Eiern und Essig, verpassten einer Schülerin eine Ohrfeige und warfen leere Bierflaschen. Zudem zündeten sie Feuerwerkskörper und Böller. Ein Böller explodierte direkt am Kopf einer Schülerin und verletzte deren Gehör. Neben den tätlichen Angriffen wurden Wände der Sporthallen mit dem Kürzel «KSBA» (Kantonsschule Baden) besprayt. Der Badener Rektor Daniel Franz zeigte sich fassungslos und zog Parallelen zum Hooliganismus und dem «schwarzen Block».

Ausschreitungen Kanti Wettingen Baden
Eine Gruppe von 40 bis 50 Schülerinnen und Schülern der Kanti Baden hatte auf dem Wettinger Schulgelände randaliert.Bild: CH Media

Wie das Nachrichtenportal «20 Minuten» aktuell berichtet, kehrt auf dem Wettinger Schulareal so schnell keine Ruhe ein: Die Kantonsschule wurde nun Schauplatz eines erneuten Angriffs.

Auch in der Bibliothek liegen Bücher am Boden.
Auch in der Bibliothek liegen Bücher am Boden.screenshot: x

Unbekannte sollen demnach über das Wochenende zahlrieche Bücher auf das Dach gestreut sowie zwei Räume mit Graffiti besprüht haben. Auf den Graffitis sei unter anderem «F*ck KSWE» und «FCZ» zu lesen.

Schmierereien an der KSWE.
Schmierereien an der KSWE.screenshot: x

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Vorfall gegenüber «20 Minuten». Es sei am Dienstagmorgen eine Meldung wegen Sachbeschädigung an der Kantonsschule Wettingen eingegangen. Die Polizei habe vor Ort Spuren gesichert und werde allfälliges Überwachungsmaterial sichten. (phh) (aargauerzeitung.ch)

Mehr zum Angriff auf di Kanti Wettingen;

Eskalation am Kanti-Abschlussfest in Wettingen: Das ist bisher bekannt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Piloten zeigen 4 Bundesräte wegen Amtsmissbrauchs an
Mehrere Berufspiloten haben Strafanzeige gegen vier Bundesräte eingereicht. Darüber berichtet La Liberté. Der Anwalt Philippe Renz, der die Piloten vertritt, habe beim Bundesstrafgericht Anzeige gegen Albert Rösti, Ignazio Cassis, Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin eingereicht.
Zur Story