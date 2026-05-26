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Krankenkassenprämien dürften im Herbst um rund fünf Prozent steigen

Steigende Krankenkassenprämien 2023 - Teaserbild - Das haben die Parteien vor
Schweizerinnen und Schweizer müssen immer mehr Prämien bezahlen.Bild: Keystone/ Shutterstock

Krankenkassenprämien dürften im Herbst um rund fünf Prozent steigen

26.05.2026, 11:1126.05.2026, 11:43

Um zusätzliche 247 Franken pro Kopf sind die Gesundheitskosten im vergangenen Jahr gestiegen. Dieser Trend wird sich laut dem Bund auch im laufenden Jahr fortsetzen. Die Prämien dürften im Herbst um rund fünf Prozent steigen.

Diese Aussagen machten die Expertinnen und Experten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) am Dienstag an einem Mediengespräch in Bern. «Wir gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Prämien ungefähr gleich wie die Kosten wachsen werden», sagte Philipp Muri, Leiter Abteilung Versicherungsaufsicht. Die Versicherer gingen für das Jahr 2026 aktuell von einer Kostensteigerung von knapp 5 Prozent aus.

Im ersten Quartal betrug das Kostenwachstum laut BAG rund 2,9 Prozent. Die Gründe dafür seien zahlreich und bekannt: etwa die Demografie, der medizinische Fortschritt sowie das Mengenwachstum. «Kostendämpfung bleibt deshalb eine Daueraufgabe», sagte Kristian Schneider, stellvertretender BAG-Direktor. (sda)

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Beyeler
26.05.2026 11:22registriert Oktober 2016
Und gleichzeitig wird das Stadion des FC Thun in Visana Stadion umbenannt und das Parlament lehnt ein Werbeverbot für die Krankenkassen ab.

Die Werbung wird ja nur aus den Prämien der Zusatzverischerungen bezahlt. Da wird auf keinen Fall eine Mischrechnung betrieben. Wäre ja ansonsten unfair. /s
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Katerchen
26.05.2026 11:45registriert März 2023
Wir als Familie zahlen schon jetzt jährlich mehr als 15'000 Franken KK Prämie.
Und dies obwohl wir keine KK Kosten verursachen.
Ich frage mich langsam schon wer die ganzen Kosten verursacht für die wir als Familie aufkommen müssen.
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