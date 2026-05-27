Die Vegas Golden Knights ziehen auf kürzestem Weg in den Final um den Stanley Cup ein. Das Team aus Nevada bezwingt die Colorado Avalanche im vierten Spiel 2:1 und gewinnt die Best-of-7-Serie mit 4:0.
Die Golden Knights legten in der heimischen Arena bereits in der 5. Minute durch Mark Stone vor. Cole Smith sorgte rund fünf Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Mehr als der Anschlusstreffer durch den Schweden Gabriel Landeskog wollte den Gästen aus Colorado, die vor der Halbfinal-Serie nur eine Partie in den Playoffs verloren und die Qualifikation als bestes Team abgeschlossen hatten, nicht mehr gelingen. Akira Schmid fehlte bei den Golden Knights wie in sämtlichen bisherigen Playoff-Partien überzählig.
Gegner im diesjährigen Final um den Stanley Cup werden die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes. Letztere führen in der Serie mit 2:1 Siegen. (nih/sda)
Die Golden Knights legten in der heimischen Arena bereits in der 5. Minute durch Mark Stone vor. Cole Smith sorgte rund fünf Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Mehr als der Anschlusstreffer durch den Schweden Gabriel Landeskog wollte den Gästen aus Colorado, die vor der Halbfinal-Serie nur eine Partie in den Playoffs verloren und die Qualifikation als bestes Team abgeschlossen hatten, nicht mehr gelingen. Akira Schmid fehlte bei den Golden Knights wie in sämtlichen bisherigen Playoff-Partien überzählig.
Gegner im diesjährigen Final um den Stanley Cup werden die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes. Letztere führen in der Serie mit 2:1 Siegen. (nih/sda)
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