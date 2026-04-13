bild: Ascona-locarno tourism -foto alessio Pizzicannella

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Warum sich Ascona gerade jetzt besonders lohnt

Manchmal braucht es gar nicht viel, um sich wie in den Ferien zu fühlen. Ein Zugticket reicht und plötzlich bist du da, wo Palmen wachsen, das Wasser glitzert und der Espresso besser als zuhause schmeckt.

Du kommst an, steigst aus und merkst relativ schnell: Hier läuft alles ein bisschen anders. Vielleicht liegts am Licht. Oder daran, dass plötzlich Palmen vor dir stehen. Oder daran, dass niemand es eilig hat. Willkommen in Ascona!

Alle Wege führen zum See

Nicht ohne Grund wurde Ascona zum «Schweizer Dorf des Jahres 2025» gekürt. Der Ort liegt direkt am Lago Maggiore und sieht ein bisschen so aus, wie man sich Ferien im Süden vorstellt: farbige Häuser, die Promenade am Wasser und Berge im Hintergrund.

Man schlendert los, ohne wirklich ein Ziel zu haben und ist trotzdem sofort mittendrin. Durch den Borgo mit seinen schmalen Gassen, vorbei an kleinen Boutiquen, Galerien und Cafés, die sich fast nahtlos aneinanderreihen. Egal, wohin man sich treiben lässt, früher oder später landet man wieder am See. Und dort schmeckt der Aperol Spritz halt einfach am besten.

bild: Ascona-locarno tourism -foto alessio Pizzicannella

So sieht ein guter Tag hier aus

Am Morgen beginnt alles mit einem Kaffee an der Piazza, irgendwo zwischen Einheimischen und Feriengästen. Später zieht es dich weiter durch den Ort, vielleicht kurz über den Wochenmarkt, wo lokale Produkte und kleine Spezialitäten angeboten werden. Irgendwann setzt du dich wieder hin, diesmal für einen Snack oder vielleicht schon den ersten Drink.

Wenn du zwischendurch kurz raus willst, lohnt sich ein Abstecher in den Frutteto. Ein öffentlicher Obstgarten mit alten und teilweise ziemlich ungewöhnlichen Pflanzen, etwas ruhiger, fast ein bisschen versteckt.

bild: Ascona-locarno tourism -foto alessio Pizzicannella

Genug von Snacks und süssen Früchten? Dann ist es Zeit für etwas Richtiges. Vom einfachen Grotto bis zum ausgezeichneten Restaurant ist alles dabei. Oft mit regionalen Zutaten, die man auch wirklich schmeckt.

Kultur steht immer auf dem Programm

Ascona hat eine Geschichte, die man nicht suchen muss. Man stolpert fast darüber. Und wenn nicht, gehts halt ein Stück nach oben. Die Rede ist vom Monte Verità. Ein Ort, der schon früh Menschen angezogen hat, die anders leben wollten. Diese kreative Energie spürt man bis heute. Good News: Du musst nicht zwingend hochwandern, ein Taxi oder Velo bringt dich genauso entspannt nach oben.

bild: Ascona-locarno tourism -foto alessio Pizzicannella

Und auch unten im Dorf passiert Kultur ganz einfach nebenbei, oft verteilt übers gesamte Jahr. Im Sommer wird die Promenade während JazzAscona zur offenen Bühne. Überall spielt Musik, Menschen bleiben stehen, hören zu und tanzen zur Musik, die stark an New Orleans erinnert.

Boots-Trip oder Velofahrt

Und dann ist da natürlich die Natur. Der Lago Maggiore liegt direkt vor der Tür. Wer will, steigt aufs Boot und ist in rund 15 Minuten auf den Brissago-Inseln. Fast schon ein kleiner Tapetenwechsel mitten im Tapetenwechsel.

Auch Wassersportbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten. Segeln, SUP oder einfach ein Sprung ins Wasser, wenn du eine Abkühlung brauchst

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Und wenn du lieber an Land bleibst, steigst du aufs Velo und fährst Richtung Locarno oder weiter ins Maggiatal. Oder du bleibst einfach da, wo du bist. Weil genau das hier ziemlich gut funktioniert: Du kannst viel machen. Musst aber nicht. Und genau das macht es so gut.