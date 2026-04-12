Trump droht Iran mit Boot-«Tötungssystem» + Irans Militär Seeblockade «Akt der Piraterie»

«Sollte sich ein iranisches Schnellangriffsschiff auch nur annähernd unserer Blockade nähern, wird es sofort eliminiert, und zwar mit demselben Tötungssystem, das wir gegen die Drogenhändler auf Booten auf See anwenden», drohte US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut auf seiner Plattform Truth Social.
Dazu würde er dasselbe «Tötungssystem» verwenden, das die USA zuvor gegen vermeintliche Drogenhändler auf Booten anwandte, schrieb Trump weiter.
Seit Herbst vergangenen Jahres versenkte das US-Regionalkommando Southcom im Pazifik und in der Karibik immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler und tötet dabei weit über 100 Menschen. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. (val/sda)
Dazu würde er dasselbe «Tötungssystem» verwenden, das die USA zuvor gegen vermeintliche Drogenhändler auf Booten anwandte, schrieb Trump weiter.
Seit Herbst vergangenen Jahres versenkte das US-Regionalkommando Southcom im Pazifik und in der Karibik immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler und tötet dabei weit über 100 Menschen. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. (val/sda)