Seit etwa zwei Jahren feiert die Schweizer Eishockey-Nati ihre Tore mit dem Song «Richi» von der Stubete Gäng. Nun wurde dem Lied gemeinsam mit DJ Gucci Brösmeli ein neuer Anstrich verpasst. Auch Nati-Trainer Patrick Fischer ist im Lied «Schwiiz! Ich ha gseit du söllsch di hebe!» zu hören. In den Vorbereitungsspielen sowie bei der Heim-WM wird das Lied in den Stadien bereits zu hören sein.
Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern
. Die Stubete Gäng entschuldigte sich
und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.