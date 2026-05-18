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Mit diesen 8 Regeln schützt du dich ganz easy im Internet

Hast du für all deine Logins das gleiche Passwort und klickst dich im Café entspannt ins Gratis-WLAN? Das könnte zum Problem werden. Ausser, du lernst jetzt das kleine1×1 der Cybersecurity.

Du schliesst deine Wohnungstür ab und gibst Fremden nicht deine Bankkarte. Online machen viele genau das Gegenteil. Oft, ohne es zu merken.

Dein Smartphone steckt voller persönlicher Daten: Mails, Fotos, Banking, Tickets, Accounts. Und trotzdem gehen viele im digitalen Alltag oft erstaunlich sorglos damit um.

Deshalb kommt hier dein Crashkurs in Sachen Cybersecurity. Spoiler: Auch wenn du denkst, das betrifft nur Boomer oder Grosseltern – diese Basics solltest auch du kennen.

Sperr dein Gerät. Immer.

Dein Smartphone ist dein halbes Leben und trotzdem liegt es oft entsperrt rum oder ist nur halbherzig geschützt. Genau das macht es zum einfachsten Zugang für andere.

Sperrcode, Fingerabdruck oder Face ID sind keine Extras, sondern absolute Pflicht. Wer dein entsperrtes Handy in der Hand hat, kommt schneller an deine Daten, als dir lieb ist.

Updates nerven, sind aber entscheidend

Updates kommen immer dann, wenn es gerade nicht passt. Also klickt man sie weg. Das Problem: Es geht dabei nicht nur um neue Funktionen, sondern vor allem um geschlossene Sicherheitslücken.

Und genau diese Lücken werden aktiv ausgenutzt. Wer Updates ignoriert, macht es Angreifern unnötig einfach. Am entspanntesten ist es, automatische Updates zu aktivieren.

Nicht jede App muss alles dürfen

Eine App ist schnell installiert und hat genauso schnell Zugriff auf Standort, Kontakte, Kamera oder Mikrofon. Vieles davon ist gar nicht nötig.

Darum lohnt sich ein kurzer Check: Braucht die App wirklich all diese Berechtigungen? Und wo kommt sie überhaupt her? Apps aus offiziellen Stores sind in der Regel sicherer.

Bei Zugriffsrechten gilt: lieber einmal zu wenig erlauben als einmal zu viel.

Ein Passwort für alles ist keine gute Idee

Jetzt musst du stark sein. Oder zumindest stärker als dein Passwort, das du schon seit der Sekundarstufe für all deine Accounts nutzt.

Denn genau das ist das Problem: Sobald ein Passwort irgendwo geleakt wird, wird es automatisch auch bei anderen Diensten ausprobiert. Darum gilt: Für wichtige Accounts eigene Passwörter verwenden. Und wenn du dir das nicht merken willst, hilft ein Passwortmanager.

Zwei Faktoren machen den Unterschied

Ein Passwort allein reicht oft nicht mehr. Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt ein zweiter Schritt dazu, zum Beispiel ein Code aufs Handy.

Das wirkt im Alltag wie ein kleiner Umweg, macht aber im Ernstfall einen grossen Unterschied. Selbst wenn jemand dein Passwort kennt, kommt er nicht automatisch weiter.

Öffentliches WLAN ist praktisch, aber nicht für alles

Gratis-WLAN nimmt man gerne mit: im Zug, am Flughafen oder im Hotel. Fürs Scrollen oder Nachrichten checken ist das meist kein Problem.

Für sensible Dinge wie Logins oder Zahlungen eher schon. Offene oder schlecht gesicherte Netzwerke sind anfälliger. Darum gilt: Für heikle Sachen lieber mobile Daten nutzen oder bewusst entscheiden, wann du welches Netz verwendest.

Phishing sieht heute oft verdammt echt aus

Viele Angriffe beginnen immer noch mit einer simplen Nachricht: Mail, SMS oder DM. Sie wollen dich dazu bringen, schnell zu klicken oder Daten einzugeben. Die Muster sind dabei erstaunlich konstant:

Die Nachricht kommt unerwartet

Sie erzeugt Druck («sofort handeln»)

Du sollst auf einen Link klicken oder Daten eingeben

Neu ist vor allem, wie gut das Ganze gemacht ist. Nachrichten wirken heute sauber, plausibel und passen oft perfekt in deinen Alltag. Genau deshalb lohnt sich der kurze Moment Pause. Oft ist es nur ein kleines Detail, das nicht stimmt.

KI hilft dir und leider auch Betrügern

Vielleicht hast du KI auch schon genutzt, um Mails zu schreiben oder deinen Lebenslauf zu pimpen. Oder für Bilder und schnelle Recherchen. Mit solchen Tools kommst du oft schneller ans Ziel und arbeitest effizienter.

Das Problem: Genau dieselben Tools nutzen auch Angreifer. Nachrichten sind heute oft fehlerfrei, überzeugend und teilweise sogar auf dich zugeschnitten.

Darum gilt: Verlass dich nicht darauf, dass du Betrug sofort erkennst. Nimm dir den kurzen Moment, bevor du klickst oder Daten eingibst. Genau dieser Check wird immer wichtiger.