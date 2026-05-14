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Vom Lauch zur Designertasche: bezahle mit nur einer App

6 Millionen Menschen vertrauen TWINT und bezahlen überall mit der beliebtesten Bezahl-App der Schweiz. Nicht, weil sie müssen, sondern weil es sich richtig anfühlt.

Egal, ob Lauch im Hofladen im Nachbarsdorf oder eine Designer-Handtasche in der Boutique an der Bahnhofstrasse: Seit 10 Jahren bezahlt die Schweiz überall mit TWINT. «Chasch mer’s twinte?» ist längst mehr als ein geflügeltes Wort, es ist eine Haltung: TWINT wurde in der Schweiz entwickelt und wird hier betrieben. Deine Daten gehören dir und nicht einem Algorithmus. Aber vor allem gehört TWINT zu deinem Alltag: unkompliziert, schnell und vertraut.

Lifehack: So zündest du TWINT im Turbomodus

Jetzt wird TWINT noch einfacher und schneller. Mit dem TWINT Widget für iOS bezahlst du mit einem Fingertipp direkt vom Sperrbildschirm. Je nach iPhone-Modell kannst du das praktische Widget als Steuerelement im Kontrollzentrum installieren oder die Aktionstaste mit «Bezahlen» als Kurzbefehl belegen.

Besitzt du ein Android-Smartphone? Je nach Modell kannst du die Bezahlen-Funktion mit einer Schaltfläche oder Kachel direkt vom Sperrbildschirm aus starten – oder bei den UBS und ZKB TWINT Apps zusätzlich mit einem Widget vom Startbildschirm aus. Swipe im Slider nach rechts für die Anleitung.

1 / 3 3 Optionen für iOS -> 2 Optionen für Android

Egal, wie du deine TWINT App öffnest: Wenn du die Fingerabdruckerkennung (Touch ID) oder die Gesichtserkennung (Face ID) sowie die automatische Freigabe von Beträgen aktivierst, wird der Bezahlprozess zusätzlich beschleunigt.

Sicher wie ein Schweizer Banktresor

Zum anderen, weil TWINT sicher ist. Wenn du dir beispielsweise Gedanken darüber machst, wo deine Daten gespeichert werden oder wem du sie anvertrauen möchtest, ist TWINT die Antwort. Alle Daten und Transaktionen werden anonymisiert und verschlüsselt übertragen und in einem hochsicheren Rechenzentrum in der Schweiz statt irgendwo im amerikanischen Nirgendwo gespeichert.

Praktisch wie ein Schweizer Taschenmesser

Mit TWINT kannst du natürlich noch viel mehr als «nur» an der Ladenkasse bezahlen. Zum Beispiel kannst du deine Kundenkarten an der Kasse vorweisen und jedes Mal wertvolle Treuepunkte sammeln, wenn du mit TWINT bezahlst. Dafür musst du nur die Karten deiner Lieblingsgeschäfte in der TWINT App hinterlegen. So einfach geht’s.

Hast du noch kein Widget eingerichtet? Das dauert höchstens zwei Minuten und spart dir viel Zeit. Du wirst dich fragen, warum du das nicht schon längst getan hast.