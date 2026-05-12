(im Bild rechts) ist nicht nur unsere Video-Virtuosin, sondern neben watson auch Profimusikerin (wir empfehlen an dieser Stelle sehr dringend «zukunftsmusik» von claus) und ersetzt heuer als solche den treulosen Oliver Baroni. Sie empfindet wenig Positives für Taylor Swift. Als Kind war ihr liebster ESC-Act Conchita Wurst und heute ist es Joost Klein.(im Bild links) weiss restlos alles über den ESC und wird auch heuer das Finale in der Halle vor Ort feiern. Sie ist unsere Chefredaktorin, aber trotzdem total lieb, weshalb wir uns wahnsinnig freuen, dass sie sich während der beiden Halbfinale als Kommentatorin und Kommentare-Freischalterin engagiert. Sie liebt Taylor Swift. Und ihr liebster ESC-Act ist Käärijä (und Gjon‘s Tears).macht den ESC-Liveticker-Job schon ewig, nicht weil sie den ESC so sehr liebt («Es gibt ein Leben ohne ESC»), sondern weil die watson-ESC-Community einfach die beste ist. Für Taylor Swift hat sie neutrale Gefühle. Als Kind war ihr liebster ESC-Act definitiv Dschingis Khan, als Erwachsene Conchita Wurst.