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ESC 2026 in Wien: Favorit Finnland und Israel im ersten Halbfinale

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1. ESC-Halbfinale: Will Farell erscheint während der Show auf der Grossleinwand

Kommt rein, fühlt euch daheim und küsst unseren Liveticker mit euren Kommentaren wach. Heute mit dabei: Topfavorit Finnland, Griechenland und Israel.
12.05.2026, 20:2812.05.2026, 21:55
Michelle Claus
Michelle Claus
Simone Meier
Simone Meier
Nadine Sommerhalder
Nadine Sommerhalder
Schicke uns deinen Input
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User Input
«To epic to be true» von Vanilla Ninja
von Michelle Claus
Too vanilla to be epic …
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User Input
Estland
von Nadine Sommerhalder
Ich dachte, KI-Songs sind verboten??
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User Input
Estland 🇪🇪
von Michelle Claus
Die Gitarre hat bei mir sofort «Tote Hosen» ausgelöst, I can't omg
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User Input
21:55 Uhr:
von Einhornmami
Wo sind die Exorzisten Frauen wenn man sie braucht…
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User Input
von Sunstich
Was sollen eigentlich diese billigen 00er-Soap-Intro-Postkarten?!?
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User Input
21:54 Uhr:
von Ngona
Vampir-Nonnen-Konvent mit EDM?
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User Input
21:53 Uhr:
von Luenchen
Montenegro: erinnert mich an Dracula
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User Input
21:53 Uhr:
von Kommentar*innen
Schon die 2. Mutter Gottes aus dem Balkan.
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User Input
21:53 Uhr:
von Skunki
Frage: Wie sagt man diesen Kragen, den Hunde anziehen müssen, un sich selber nicht zu verletzen? 🤔
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User Input
21:53 Uhr:
von vanilla
Thema Gleichberechtigung - in Montenegro. Dafür gibt es volle Punktzahl von mir. Die Stimme käme bei DSDS ins Finale.
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User Input
21:53 Uhr:
von Cocoloco
Wow Montenegro was für ein Kontrast zu Finnland… Finnland soll das Rennen machen… WOW
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User Input
21:53 Uhr:
von Tapatio
Montenegro gehört in die Kategorie: Gesehen und gleich wieder vergessen💁‍♂️😴
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21:53 Uhr:
von Amarillena
Vampir-vibes… gruselig
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Montenegro, halt durch!
von Nadine Sommerhalder
Bei Montenegro läuft es besser als noch in der Probe, aber hört selbst:
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Also, Tamara aus Montenegro
von Simone M.
hat die richtigen Vorbilder, nämlich Charli XCX, Rosalía und Lady Gaga. Sie kann einfach nicht so gut singen.

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User Input
21:53 Uhr:
von Tejas_
10 vor 10 und wir schlafen fast auf dem Sofa ein. Irgendwie nicht so catchy bis jetzt 🥱
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21:52 Uhr:
von Halls
Neues Level ... Gothic Folk ... ????
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Montenegro 🇲🇪
von Michelle Claus
Wieder ein Gottes-Beschwörungs-Song mit EDM-Elementen.
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User Input
21:51 Uhr:
von vanilla
Hühnerhaut. Wow.
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User Input
Schebeschogeil
von Nadine Sommerhalder
Finnland, was soll man da sagen? Lautstärke hier bei uns war voll auf!
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Übrigens … Feuer …
von Michelle Claus
TRINKEN!
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User Input
21:49 Uhr:
von Gibus
Feuer
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User Input
21:49 Uhr:
von Halls
Die Stimme kommt nicht ans Instrument her ... die Dame ist dominant ... nicht nur des Outfits wegen ...
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User Input
21:49 Uhr:
von Amarillena
Wind, Feuer!!!
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User Input
21:49 Uhr:
von vanilla
Die Geigerin ist Hammer.
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Ich brenne für diese crazy Linda, es ist so
von Simone M.
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Finnland 🇫🇮
von Michelle Claus
Ja, ja, ich verstehe, dass sie ein absoluter Geigenprofi ist und live spielt, jaaaaa, schon gut, beeindruckend und so.
Aber dieser Genre-Mix aus Klassik, Pop und Rock ist gar nicht meins. Warum ist der aktuell auf Platz 1 bei den Wettquoten? Somebody help me??
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User Input
User-Input von Kommentar*innen
von Kommentar*innen
Sie spielt die Geige live.
Also mir gefälts 🤍💙
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Favorit Finnland
von Nadine Sommerhalder
Beschwören und betören. Finnland ist bis jetzt absoluter Favorit, wenn man den Wettquoten glauben will. Here we go!
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21:46 Uhr:
von GT87
Italia: Naja, die hohen Töne...
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21:45 Uhr:
von vanilla
Heute tönt alles irgendwie Retro. Italoschlager wie früher, bloss etwas seelenloser.
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21:45 Uhr:
von Luenchen
per sempre Italia ❤️💚
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User Input
21:45 Uhr:
von Halls
Habe ich nur das Gefühl, als würde der Inetrprät die ganze Zeit der Musik nachrennen?
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Und hier Bella Italia, was euch ja scheint's gefällt
von Simone M.
Und dann wickelt sich auch noch eine Flagge aus dem Hochzeitskleid! Dio mio!
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Italien 🇮🇹
von Michelle Claus
Italo-Disco-Schlager geht halt einfach immer. Sal Da Vinci wird die ESC-Saison überdauern und uns souverän durch den Sommer bringen, während wir im Gotthard stehen.
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21:43 Uhr:
von Ngona
So, jetzt bella Italia… die Anzüge enttäuschen auf jeden Fall mal nicht.
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21:42 Uhr:
von Cocoloco
Sorry aber dieses Halbfinale von Österreich ist wie Tag und Nacht zur Schweiz! Sehr ermüdend und ohne Pep… oder was meint ihr?
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21:42 Uhr:
von Hans Doe
War ich letztes Jahr so geflasht, weil es in Basel war, und es war auch schon soo langweilig?
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Italien ist schon Streaming-Sieger
von Nadine Sommerhalder
Von allen ESC-Songs 2026 wird «Per sempre si» am häufigsten gestreamt, unglaubliche 25 Millionen Mal bereits. Auf Platz 2 der Streaming-Charts liegt Schweden mit 18 Millionen.
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Die Personality der Hosts …
von Michelle Claus
… lässt zu wünschen übrig. Ich vermisse Hazel und Sandra :((((
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Und hier nochmals das Outfit von Moderator Michael Ostrowski. Es ist NICHT GUT! Zero points.
von Simone M.
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21:38 Uhr:
von klugwarsnichtabergeil
Georgien – oder die Minions sind gewachsen.
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21:36 Uhr:
von Cocoloco
Georgien

Ich bin wohl zu alt… aber das hat mit Musik nichts zu tun…. Überhaupt nicht meins.
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Georgien
von Nadine Sommerhalder
Lalalala lalalalalala. Lalalala Lalalala. Geht immer. Chömmer. Stimmlich, da «chroost» es etwas, habt ihr es auch gehört?
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Georgien 🇬🇪
von Michelle Claus
Die Band gewann 2008 den Junior ESC und Bzikebi heisst Wespen. Das erklärt wohl die Outfits. So ein Euro-Trash-Song, aber wird wohl noch bei einigen (ESC-)Parties zuhören sein. Und nerven.
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21:35 Uhr:
von Halls
Wo sind die Schwerter ... oder ist das nicht Kill Bill Vol ...
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Sehr gemütlich,
von Simone M.
das portugiesische Männerchörli. Hier irgendwie out of place and time. Ein Gähnen geht durch unser Redaktionsbüro.
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21:31 Uhr:
von Hans Doe
Ich bin froh, war Portugal nicht die 1. Dann wäre der ESC ja nie in die Gänge gekommen...
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21:31 Uhr:
von Ngona
Portugal macht Portugal things… schön, aber ja, etwas ermüdend
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User Input
Portugal
von Nadine Sommerhalder
So, jetzt könnte jemand Nachschub aus dem Kühlschrank holen. Solche Lieder brauchts ja auch. (In der Redaktion hat der Sportredaktor gerade gegähnt!!)
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Finde ich zum Einschlafen 🇵🇹😴
von Michelle Claus
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User Input
21:30 Uhr:
von Halls
Potuges .... Boyzon ... aber bitte modern ...
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User Input
Baroni schickt uns ein Fötteli!
von Simone M.
Nämlich von seinem Dinner in Nancy, France. Man erkennt unschwer das Französische.
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User Input
21:29 Uhr:
von Ngona
Ok, „Ferto“ ist etwas crazy, aber ja, hat was…
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User Input
Ferto ist fertig
von Nadine Sommerhalder
Und das ist gut so. I don't get the hype.
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User Input
21:27 Uhr:
von Skunki
Griechenland - oder Käärijä auf Wish bestellt...
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User Input
21:27 Uhr:
von Halls
Hat jemand K-Pop gesagt ... mit hellensichem Melos ...
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User Input
User-Input von Einhornmami
von Einhornmami
Und der erste Gay Vote goes to Greece! Prost
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User Input
21:26 Uhr:
von robo
Danke Baroni, bin schon am abdriften. Deine Trinkspielregeln sind zuviel. Aber eben: Regeln sind Regeln!🥳
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Griechenland 🇬🇷
von Michelle Claus
Ist künstlerisch einer meiner Favoriten. Der Look ist eine Marke, wiedererkennbar. Die Moves TikTok-ig.
Aktuell mit 21% Gewinnchancen laut den Wettquoten auf Platz 2. Ich glaube aber, die Energie fehlt ihm bei der Live-Performance.
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User Input
21:25 Uhr:
von Kommentar*innen
Der hellenische Orangfuchs *freu* :-)
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User Input
Endlich! Feuer!
von Nadine Sommerhalder
Der ESC ist ja immer erst offiziell dann gestartet, wenn das erste Feuer auf der Bühne gezündet wird. Aber auch da greift wieder eine baron'sche Trinkregel. Shot, hopp hopp!
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User Input
21:23 Uhr:
von Halls
Croatia ... ok ... unerwartet und stark ... auch der Text ... wenn auch etwas zu depro und düster.
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User Input
21:23 Uhr:
von Cocoloco
Ok, bis jetzt hab ich immer gesagt in der Hölle ist doch Party, aber wenn dich da dann Kroatien empfängt… dann willst schnell rauf…
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User Input
Ich finde ja,
von Simone M.
Dass Kroatien was hat. Hochdramatische Kriegsmutterklagen.
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User Input
Kroatien 🇭🇷
von Michelle Claus
Es fühlt sich an, als würden wir beschwört werden. Oder exorziert. Gibt mir ein wenig Kirchen-Grusel-Stimmung (remember Bambie Thug?). Und dieser Tonarten-Wechsel? Okay …
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User Input
Ein Shot für alle!
von Nadine Sommerhalder
Volkstümliche Kostüme bei Kroatien. Ihr wisst, was das bedeutet laut baron'schen Trinkregeln? Yep.
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User Input
21:20 Uhr:
von Gröipschi
Endlich wieder ESC, ich freue mich wie ein kleines Kind 😍 Egal was da geboten wird 🙃
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User Input
21:19 Uhr:
von Petra19k11
Hoffe das Finnland weiter kommt
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User Input
21:19 Uhr:
von Einhornmami
Moldova hat den letzten 20 Jahren ESC gut zusammengefasst.

Wie sind die Trinkspielregeln nochmals? Ich glaube bei Sweden kann man schon anfangen zu trinken
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User Input
21:18 Uhr:
von Halls
Läuft gerade Mortalität Combat - Trailer???
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User Input
Okay, Felicia aus Schweden
von Simone M.
singt die beste Beschreibung eines postkoital-psychologischen Zustands. «You're in my head, my heart, my body parts». Astrein. Die Maske trägt sie seit einer frühkindlichen Angststörung.

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User Input
21:17 Uhr:
von Cocoloco
Ja Haidewizcka was für ein Auftakt…. Ich fliege Morgen nach Südkorea…. Da gibts dann K-Pip auf die Ohren 😂
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User Input
21:17 Uhr:
von klugwarsnichtabergeil
ESC ist wie ein Unfall. Man will nicht hinsehen, aber muss irgendwie...
Nach 20 Sekunden schon Ohrenschmerzen...
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User Input
User-Input von Kommentar*innen
von Kommentar*innen
Krass was Basel letztes Jahr Bühnen- und Moderationstechnisch geleistet hat. Auch die Postkarten waren letztes Jaht mehr zum „anfassen“.
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User Input
Schweden 🇸🇪
von Michelle Claus
… Ihr solltet Nadine gerade sehen. Nein, wirklich. Sie kann nicht still halten. Die Redaktion bebt.
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User Input
Die moldawische Patriotismus-Bombe
von Simone M.
ist mitten in die Wiener Stadthalle hineingeplatzt. Bester Start nach dem nichtssagenden Auftakt.
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User Input
21:14 Uhr:
von Skunki
Gebt dem Kameramann bei Moldova doch bitte ein Gimbal...
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User Input
Moldau 🇲🇩
von Michelle Claus
Ach, mit der Location-Auflistung und dem Wort «Europa» bekomme ich direkt Flashbacks zu Joost Klein. Auch wenn «Viva, Moldvoa» musikalisch natürlich überhaupt nichts mit «Europapa» zu tun hat. Mir gefällt die Energie, aber bei dem Outfit haben sie mich verloren.
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User Input
Die Party geht los!
von Nadine Sommerhalder
Huff, ich war nach dem Show-Intro schon ein wenig weggetreten... (wo sind Sandra Studer und Hazel Brugger wenn man sie braucht?) Moldau weckt uns auf und setzt den Startschuss. Salutti, a tutti!
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21:11 Uhr:
von stookie
Grüsse aus dem Hotel in Leoben (Austria) auf dem Weg nach Wien!❤️❤️❤️
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Ich klatsche heute besonders für …
von Michelle Claus
Griechenland und Belgien! 🇬🇷🇧🇪
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Moderatorin Victoria Swarovski
von Simone M.
ist selbstredend nicht nur ein österreichischer Popstar, von dem wir möglicherweise alle noch nie gehört haben, sondern auch eine Zier-Kristall-Dynastie-Erbin. Von der Dynastie haben wir dagegen alle schon gehört.
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What theeee...
von Nadine Sommerhalder
Wo sind wir da gelandet? In den 70ern? Der Style der Sendung scheint aus der Zeit gefallen, ein wenig altmödig??
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Soweit so altmodisch
von Michelle Claus
Welches Outfit hat sich Michael Ostrowski denn da ausgesucht?
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45 Minuten
von Nadine Sommerhalder
15 Songs erwarten uns heute, jeder dauert 3 Minuten, das ergibt ein Total von 45 Minuten (En Gruess a min Mathi-Lehrer Herr Keller!). Nur 10 ziehen dann ins Finale vom Samstag ein. Ich hoffe auf Schweden, Finnland und Montenegro.
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Zur Einstimmung
von Simone M.
zeigt ORF einen Streifzug durch 70 Jahre ESC mit dem Toni aus der Wachau und seinem Liebsten, dem Franzl, der dann irgendwann stirbt. Der ESC war immer schon ein queeres Megaevent, will uns ORF damit sagen. Herzig. Aber wahrscheinlich nicht ganz wahr.
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Toni's Lebensgefährte stirbt???
von Michelle Claus
Sie brechen uns schon am Anfang das Herz? Wirklich??
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Da!!
von Nadine Sommerhalder
DIE Melodie! Tütüüütüüü tüü tüü tüüüütütüüü!
Es. Geht. LOOOS!
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Das Herz pocht, …
von Michelle Claus
… wenn die Titelmelodie ertönt!
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Ragazzi...
von Nadine Sommerhalder
...tre minutiiii!
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Leute, we love you!
von Simone M.
Und wünschen uns allen einen wundervollen ersten ESC-Abend. Hier im Büro ist Superstimmung, wir trinken Moët Chandon (ehrlich wahr) und haben bereits zu dritt «Total Eclipse of the Heart» gesungen.
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Es ist endlich wieder so weit!
von Michelle Claus
Wir sind schon ganz nervös. Ihr auch? 🥵
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Countdown!!
von Nadine Sommerhalder
Noch 5 Minuten bis zum Start, das Adrenalin kommt langsam, let's goo!
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20:49 Uhr:
von Gibus
Schwere Aufgabe
Mädels passt auf die Leber auf
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Und das ist die Startreihenfolge heute Abend:
von Simone M.
1. Moldau: Satoshi mit «Viva, Moldova!»
2. Schweden: Felicia mit «My System»
3. Kroatien: LELÉK mit «Andromeda»
4. Griechenland: Akylas mit «Ferto»
5. Portugal: Bandidos do Cante mit «Rosa»
6. Georgien: Bzikebi mit «Replay»
7. Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen mit «Liekinheitin»
8. Montenegro: Tamara Živković mit «Nova Zora»
9. Estland: Vanilla Ninja mit «Too Epic to Be True»
10. Israel: Noam Bettan mit «Michelle»
11. Belgien: ESSYLA mit «Dancing on the Ice»
12. Litauen: Lion Ceccah mit «Sólo quiero más»
13. San Marino: Senhit feat. Boy George mit «Superstar»
14. Polen: Alicja Szemplinska mit «Pray»
15. Serbien: Lavina mit «Kraj mene»
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Es fehlt:
von Simone M.
Oliver Baroni hat 2026 leider keine Zeit für euch, er tourt mit seiner vorzüglichen Band The Hillbilly Moon Explosion durch Grossbritannien. In jeder anderen Woche hätten wir dafür Verständnis, aber jetzt??? Hier ist wenigstens das von ihm erfundene Trinkspiel.
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Es begrüssen euch:
von Simone M.
Michelle Claus (im Bild rechts) ist nicht nur unsere Video-Virtuosin, sondern neben watson auch Profimusikerin (wir empfehlen an dieser Stelle sehr dringend «zukunftsmusik» von claus) und ersetzt heuer als solche den treulosen Oliver Baroni. Sie empfindet wenig Positives für Taylor Swift. Als Kind war ihr liebster ESC-Act Conchita Wurst und heute ist es Joost Klein.

Nadine Sommerhalder (im Bild links) weiss restlos alles über den ESC und wird auch heuer das Finale in der Halle vor Ort feiern. Sie ist unsere Chefredaktorin, aber trotzdem total lieb, weshalb wir uns wahnsinnig freuen, dass sie sich während der beiden Halbfinale als Kommentatorin und Kommentare-Freischalterin engagiert. Sie liebt Taylor Swift. Und ihr liebster ESC-Act ist Käärijä (und Gjon‘s Tears).

Simone Meier macht den ESC-Liveticker-Job schon ewig, nicht weil sie den ESC so sehr liebt («Es gibt ein Leben ohne ESC»), sondern weil die watson-ESC-Community einfach die beste ist. Für Taylor Swift hat sie neutrale Gefühle. Als Kind war ihr liebster ESC-Act definitiv Dschingis Khan, als Erwachsene Conchita Wurst.
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