bild: Stellantis Media Library.

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Silent Luxury: Radikale Zurückhaltung in einer lauten Welt

Laut, dramatisch, auffällig? Der DS N°8 macht das Gegenteil zum Prinzip und trifft damit den Nerv einer Zeit, die immer lauter wird.

Luxus zeigte sich lange und gerne in Grossbuchstaben auf Markenpullover, als Logo auf teuren Taschen oder als Schriftzug auf Designer-Stilettos, die schon von weitem signalisierten, wer hier den Raum betritt.

Luxus war bislang laut und sichtbar. Doch Stil wird persönlicher, Status subtiler. In der Mode spricht man von Stealth Wealth oder Silent Luxury. Eine Bewegung, bei der nicht das Logo, sondern die Qualität überzeugt. If you know, you know lautet das inoffizielle Motto.

Silent Luxury erobert die Strassen

Was in der Fashionwelt längst angekommen ist, findet nun seinen Weg auf die Strasse. Die französische Automarke DS Automobiles greift das Prinzip des stillen Luxus auf und bringt mit dem N°8 ein Modell, das genau dieses Lebensgefühl verkörpert.

Kein demonstratives Prestige, keine grosse Inszenierung, sondern Silent Luxury: ein leiser Luxus, der für sich selbst spricht. Auch der Antrieb folgt diesem Prinzip: Der N°8 ist rein elektrisch unterwegs und ermöglicht Reichweiten von bis zu 749 Kilometern.

Der DS N°8 bricht bewusst mit klassischen Klischees

Französische Autos verbindet man oft mit Emotion und Extravaganz. Hier jedoch dominiert Präzision. Die Linienführung ist klar, die Proportionen ausgewogen und jedes Element folgt einer ruhigen, durchdachten Gestaltung.

Die Lichtsignatur erinnert an geschliffene Diamanten. Sie funkelt dezent und gibt dem Fahrzeug eine eigene Identität, ohne sich aufzudrängen. Ein feines Detail, das man erkennt, wenn man genauer hinsieht.

Die Kunst der kleinen Dinge

Auch die optionalen Zwei-Ton-Lackierungen sind kein Showeffekt, sondern eine bewusste Referenz an die Epoche, in der Karosseriebauer Fahrzeuge wie Einzelstücke gestalteten und grossen Wert auf handwerkliche Sorgfalt legten. Der N°8 greift diese Werte bewusst neu auf und übersetzt sie in eine moderne Interpretation.

Im Innenraum zeigt sich, was Silent Luxury wirklich bedeutet: spürbare Qualität, die nichts beweisen muss. Dabei stehen vor allem die Materialien und Verarbeitung im Vordergrund. Feine Elemente wie Guilloché-Muster, die man eher aus der Welt von Schmuck oder hochwertigen Uhren kennt, geben dem N°8 eine zusätzliche Tiefe.

bild: Stellantis Media Library.

Alles wirkt durchdacht und stilvoll, ohne überladen zu sein. Der integrierte Nackenwärmer verleiht jeder Fahrt ein Wohlgefühl und beweist, dass Komfort hier nicht inszeniert, sondern selbstverständlich ist.

Silent Luxury selbst erleben



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Souveränität als Feature

Wahrer Luxus endet nicht beim Design. Er zeigt sich im Gefühl. Der N°8 gleitet ruhig über die Strasse. Geräusche treten in den Hintergrund, Assistenzsysteme arbeiten unauffällig, das Fahrerlebnis wirkt souverän und kontrolliert.

Diese Ruhe ist kein Zufall. Die klare, reduzierte Form folgt auch einer funktionalen Idee: Aerodynamik wird hier nicht sichtbar inszeniert, sondern trägt leise zur Effizienz bei. Der N°8 verbindet so Form und Funktion auf eine Weise, die sich vor allem im Fahrgefühl bemerkbar macht.

Anpassung ohne Aufsehen

Gleichzeitig zeigt sich seine Vielseitigkeit im Alltag auf ganz unterschiedliche Weise: bei kurzen Fahrten durch die Stadt, auf längeren Strecken oder dann, wenn Komfort und Reichweite gleichermassen gefragt sind. Der N°8 passt sich an unterschiedliche Situationen an, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Gerade in einer Welt, die immer schneller und lauter wird, wirkt diese Zurückhaltung fast schon radikal. Der N°8 ist kein klassisches Statussymbol. Er ist eine Entscheidung für Qualität und zelebriert die grosse Liebe für kleine Details.