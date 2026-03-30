Deutschland gewinnt das zweite Testspiel vom März gegen Ghana durch einen späten Treffer. Drei Tage nach dem 4:3 gegen die Schweiz sorgt Deniz Undav in Stuttgart in der 88. Minute für den 2:1-Erfolg.
Zuvor hatte Deutschland trotz deutlicher Überlegenheit nur ein Tor zustande gebracht, durch den Penalty von Kai Havertz kurz vor der Pause. Ghana kam in der 70. Minute mit einem seltenen Vorstoss in den Strafraum der Deutschen durch Issahaku Fatawu vom englischen Zweitligisten Leicester zum 1:1. (abu/sda)
Zuvor hatte Deutschland trotz deutlicher Überlegenheit nur ein Tor zustande gebracht, durch den Penalty von Kai Havertz kurz vor der Pause. Ghana kam in der 70. Minute mit einem seltenen Vorstoss in den Strafraum der Deutschen durch Issahaku Fatawu vom englischen Zweitligisten Leicester zum 1:1. (abu/sda)