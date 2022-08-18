Spurs feuern Trainer Tudor nach nur 44 Tagen +++ Inter will Sommer als Ersatzgoalie halten

Igor Tudor ist nach nur sieben Spielen nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur, wie der englische Verein bekannt gab. Der 47-jährige Kroate hatte Mitte Februar interimistisch die Nachfolge des entlassenen Thomas Frank übernommen. In fünf Partien in der Premier League unter seiner Führung holte Tottenham lediglich einen Punkt. Zudem schieden die Londoner in der Champions League gegen Atletico Madrid aus.
Die Spurs sind in der Premier League bis auf Platz 17 abgerutscht und warten seit 13 Spielen auf einen Sieg. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Wer Tudor beerben wird, ist noch offen. Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung. Auch der Österreicher Adi Hütter, der von 2015 bis 2018 bei den Young Boys tätig war und 2018 Meister wurde, soll ein Kandidat sein. (nih/sda)
Die Spurs sind in der Premier League bis auf Platz 17 abgerutscht und warten seit 13 Spielen auf einen Sieg. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Punkt. Wer Tudor beerben wird, ist noch offen. Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung. Auch der Österreicher Adi Hütter, der von 2015 bis 2018 bei den Young Boys tätig war und 2018 Meister wurde, soll ein Kandidat sein. (nih/sda)