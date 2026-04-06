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Das Ende vom endlosen Swipen? Ein neuer Trend beim Online-Dating

Viele Singles kennen das Ritual: App öffnen, wischen, matchen, chatten. Doch immer mehr Menschen haben genug vom endlosen Swipen. Plattformen wie C-Date setzen deshalb auf einen anderen Ansatz – und treffen damit einen Nerv.

Swipe, Match, Chat – und dann?

Ein Blick, ein Lächeln, ein bisschen Spannung – genau dieses Gefühl suchen viele beim Dating. In der Realität moderner Apps endet der Abend aber oft mit etwas anderem: noch mehr Swipen.

Genau hier setzt C-Date an. Die Plattform bringt Menschen zusammen, die Lust auf neue Begegnungen haben – unkompliziert, diskret und ohne die typischen Dating-Spielchen. Statt endlos durch Profile zu scrollen, geht es darum, Menschen zu treffen, die ähnliche Erwartungen haben.

Nicht jede Begegnung muss gleich der Beginn einer grossen Beziehung sein. Für viele geht es heute eher darum, spannende Menschen kennenzulernen, gemeinsam eine gute Zeit zu haben – und zu sehen, wohin es führt.

Immer mehr Frauen bestimmen selbst, was sie wollen

Auffällig ist auch, wie selbstbewusst viele Frauen mit diesem Thema umgehen. Laut C-Date ist ein grosser Teil der aktiven Premium-Mitglieder weiblich. Viele schätzen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viel Nähe sie zulassen möchten – ohne Erwartungen oder Druck von aussen.

«Ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr auf dieses endlose Swipen», erzählt Laura (29). «Bei C-Date hatte ich schnell das Gefühl, dass die Leute dort offener sagen, was sie suchen. Mein erstes Date war spontan – und definitiv spannender als viele Chats vorher.»

Weniger Swipen, mehr echte Begegnungen

Gerade diese Offenheit macht für viele den Reiz aus. Wenn beide Seiten ehrlich sagen können, was sie möchten, entsteht oft schneller eine besondere Spannung – dieses kleine Kribbeln, das ein gutes Date ausmacht.

Vielleicht liegt genau darin der neue Dating-Trend: weniger Zeit mit Swipen verbringen – und mehr Zeit mit echten, aufregenden Begegnungen.

Weitere Informationen und Anmeldung auf C-Date.ch