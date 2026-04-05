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Sportnews-Ticker: Smilla Vallotto schiesst Wolfsburg in den Pokal-Final

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Vallotto schiesst Wolfsburg in den Final +++ Super-Curler Edin mit 8. WM-Gold

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
05.04.2026, 20:1806.04.2026, 05:50
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Vallotto schiesst Wolfsburg in den Final
Dank Smilla Vallotto steht der VfL Wolfsburg im Final des DFB-Pokals. Die Schweizer Nationalspielerin verwandelte im Halbfinal gegen Carl Zeiss Jena im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch zum 5:4-Sieg.

Auf der Verliererseite stand mit Elena Mühlemann ebenfalls eine Schweizerin, die im Penaltyschiessen souverän traf. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im Final am 14. Mai trifft Wolfsburg auf den Sieger der Partie Bayern München – SGS Essen. (ram/sda)
Achtes WM-Gold für Super-Curler Edin
An der Curling-Weltmeisterschaft der Männer sicherte sich Schweden mit einem 9:6-Finalsieg über Kanada den Titel. Skip Niklas Edin holte zum achten Mal WM-Gold. Edin und sein Team rehabilitierten sich für ein ernüchterndes Abschneiden an den Winterspielen in Mailand-Cortina, wo sie bloss zwei von neun Partien gewonnen und nie um die Medaillen hatten mitreden können.

Niklas Edin ist der erfolgreichste Curler der Geschichte. Im Trophäenschrank hängen auch ein kompletter olympischer Medaillensatz (mit Gold aus Peking 2022) und acht EM-Goldmedaillen. (ram/sda)
Aarau feiert spektakulären Sieg
Aarau schliesst in der 28. Runde der Challenge League punktemässig wieder zu Leader Vaduz auf. Das Team von Trainer Bruno Iacopetta feiert in Rapperswil einen spektakulären 5:4-Sieg.

Die Aarauer lagen zunächst mit 1:2 (25.) und 2:3 (36.) zurück, ehe sie mit drei Toren in Serie auf 5:3 (73.) stellten. Die letzten beiden Treffer erzielte Elias Filet. Zuvor hatten Shkelqim Vladi für Aarau und Janis Lüthi für die Rapperswiler jeweils doppelt getroffen. Es war der fünfte Sieg in Serie für den Tabellenzweiten. Bereits am Freitag hatte Vaduz mit einem 3:1-Sieg bei Neuchâtel Xamax vorgelegt. (abu/sda)
Teenager schreibt NBA-Geschichte
Cooper Flagg schafft in der NBA Historisches. Der 19-jährige Rookie und Nummer-1-Draftpick von 2025 erzielte bei der 127:138-Niederlage der Dallas Mavericks gegen die Orlando Magic 51 Punkte. Noch nie zuvor in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt sind einem Teenager in einem Spiel mehr als 50 Zähler gelungen.

Flagg ist neben Michael Jordan nun der einzige Spieler, der in seiner ersten NBA-Saison mehrfach mindestens 45 Punkte erzielt hat. Der Forward traf 19 seiner 30 Würfe aus dem Feld sowie alle sieben Versuche von der Dreipunktelinie. Die 14. Heimniederlage der Mavericks in Serie konnte allerdings auch seine historische Leistung nicht verhindern. (abu/sda)
Sperre gegen Gottérons Nemeth bestätigt
Fribourg-Gottéron muss in den ersten vier Partien des Playoff-Halbfinals gegen Genève-Servette definitiv auf Patrik Nemeth verzichten. Der schwedische Verteidiger hatte sich im sechsten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Rapperswil-Jona Lakers wegen eines doppelten Crosschecks eine Spieldauer-Disziplinarstrafe eingehandelt.

Die Liga sperrte ihn daraufhin für fünf Partien. Den Rekurs der Freiburger gegen diesen Entscheid hat das Verbandssportgericht (VSG) nun abgelehnt, wie die National League am Samstag mitteilte. Damit bleiben die fünf Spielsperren sowie die Busse von 6780 Franken bestehen. Eine Sperre hat der 34-Jährige bereits verbüsst. (sda)

Alisha Lehmann und Irina Fuchs fallen aus
Das Schweizer Frauen-Nationalteam muss übernächste Woche in den zwei wegweisenden WM-Qualifikationsspielen gegen die Türkei ohne Alisha Lehmann und Irina Fuchs auskommen. Die Stürmerin von Leicester City und die Torhüterin des 1. FC Köln fallen mit Muskelverletzungen aus.

Als Ersatz hat Nationaltrainer Rafel Navarro Leela Egli vom SC Freiburg und Nadine Böhi von Union Berlin für das Heimspiel am 14. April in Zürich und die Auswärtspartie vier Tage später im türkischen Sinop nachnominiert. Gegen die nach zwei Partien in der Qualifikation für die WM 2027 ebenfalls noch makellosen Türkinnen geht es für die Schweizerinnen um den Gruppensieg. (sda)

Zwei Skorerpunkte für Suter, ein wichtiger Sieg für die Blues
Pius Suter glänzt in der NHL mit zwei Skorerpunkten. Der Zürcher Stürmer der St. Louis Blues verbucht beim 6:2-Auswärtssieg gegen die Anaheim Ducks ein Tor und einen Assist.

Suter erzielte in der 24. Minute mit einem Handgelenkschuss das 4:2, nachdem er bereits in der 19. Minute das Zuspiel zum 3:2 durch Jonatan Berggren geliefert hatte. In der bald endenden Qualifikation steht der 29-jährige Center nun bei 27 Skorerpunkten (davon 13 Tore).

Die Blues, die zuvor zwei Niederlagen in Serie kassiert haben, melden sich damit im Kampf um die Playoff-Teilnahme zurück. Mit 76 Punkten aus 75 Spielen liegen sie nur drei Zähler hinter dem zweiten Wildcard-Platz im Westen.

Allerdings darf sich St. Louis kaum noch Ausrutscher leisten. Die San Jose Sharks, die als Achter aktuell den letzten Playoff-Platz belegen, sowie die Nashville Predators mit Roman Josi und die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala weisen allesamt 79 Punkte auf. (sda)


Rockets bauen Siegesserie aus - Playoff-Teilnahme steht fest
Die Houston Rockets feiern in der NBA ihren fünften Sieg in Folge. Das Team von Clint Capela, dem die Playoff-Teilnahme bereits vor dem Heimspiel sicher war, bezwingt die Utah Jazz deutlich 140:106.

Möglich wurde die vorzeitige Qualifikation für die NBA-Playoffs durch eine entscheidende Niederlage der Phoenix Suns tags zuvor im Kampf um einen Platz unter den ersten sechs Teams im Westen; damit stand Houstons zweite Playoff-Teilnahme in Folge bereits vor der Partie fest.

Die Texaner traten entsprechend selbstbewusst auf und lagen stets in Führung. Angeführt von einem starken Kevin Durant (25 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds) fügte Houston den Jazz die achte Niederlage in Folge zu.

Capela kam auf 13 Minuten Einsatzzeit. In einer vorwiegend defensiven Rolle verbuchte der 31-jährige Genfer Center bei einer Plus-Minus-Bilanz von +15 zwei Punkte, vier Rebounds und zwei Blocks.

Dank dieses Sieges bleibt Houston als Fünfter der Western Conference mit 48 Siegen bei 29 Niederlagen in Schlagdistanz zu den Denver Nuggets (4./49 Siege, 29 Niederlagen) und den Los Angeles Lakers (3./50 Siege, 27 Niederlagen). Die Rockets dürfen somit weiterhin auf den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde hoffen. (sda)


Bencic scheitert im Viertelfinal
Die Viertelfinals sind für Belinda Bencic beim Sandplatz-Turnier in Charleston Endstation. Nach gutem Start scheitert die Ostschweizerin gegen Madison Keys in drei Sätzen.

Der Auftakt in die Sandsaison ist Bencic damit nur halbwegs geglückt. Beim Turnier im US-Bundesstaat South Carolina, bei dem sie 2022 gewonnen und ein Jahr später den Final erreicht hatte, unterlag die Weltranglistenzwölfte der sechs Positionen schlechter klassierten Madison Keys 6:4, 3:6, 2:6.

Den ersten Satz hatte Bencic klarer dominiert, als es das Resultat aussagt. Danach mangelte es ihr aber auch Effizienz. In den Sätzen zwei und drei konnte sie insgesamt fünf Breakchancen nutzen. So behielt die Australian-Open-Siegerin des letzten Jahres am Ende in 2:24 Stunden die Oberhand, zum vierten Mal in sechs Duellen. Auf dem Weg zum Turniersieg 2022 auf dem grünen Sand in Charleston hatte sie die Amerikanerin noch bezwungen.

Im WTA-Ranking verbessert sich Bencic um eine Position, verpasst aber die Rückkehr in die Top Ten.

Peña tritt in Bern nicht an
Der geplante Interkontinental-Titelkampf von Angelo Peña bei der Berner Veranstaltung «Boxen statt Theater» fällt kurzfristig ins Wasser.

Sein Gegner Salvador Jimenez verpasste beim offiziellen Wiegen das vereinbarte Gewichtslimit von 58,9 Kilogramm mit 63,0 Kilogramm deutlich. Obwohl die Verbände eine Austragung anboten, bei der die Titel ausschliesslich für Peña auf dem Spiel gestanden wären, lehnte dieser ab. Nach Rücksprache mit seinem Trainerteam entschied er sich gegen den Kampf, da ihm das gesundheitliche Risiko gegen einen derart schweren Kontrahenten zu gross war. (nih/sda)
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