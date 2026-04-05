Dank Smilla Vallotto steht der VfL Wolfsburg im Final des DFB-Pokals. Die Schweizer Nationalspielerin verwandelte im Halbfinal gegen Carl Zeiss Jena im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch zum 5:4-Sieg.
Auf der Verliererseite stand mit Elena Mühlemann ebenfalls eine Schweizerin, die im Penaltyschiessen souverän traf. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im Final am 14. Mai trifft Wolfsburg auf den Sieger der Partie Bayern München – SGS Essen. (ram/sda)
Auf der Verliererseite stand mit Elena Mühlemann ebenfalls eine Schweizerin, die im Penaltyschiessen souverän traf. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im Final am 14. Mai trifft Wolfsburg auf den Sieger der Partie Bayern München – SGS Essen. (ram/sda)