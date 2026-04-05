Nebel
DE | FR
burger
Leben
Deutschland

Buckelwal in der Ostsee gestrandet: So geht es ihm aktuell

Osterwunder für «Timmy» möglich – so geht es dem Buckelwal in der Ostsee

Der vor der Insel Poel gestrandete Buckelwal atmet noch. Aber er hat weitere Verletzungen. Ein Musiker zeichnete derweil die Laute auf, die er von sich gab.
05.04.2026, 11:3105.04.2026, 13:39
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online
Inhaltsverzeichnis
Timmys KlagelauteWeitere Verletzungen entdecktSo geht es weiterDas Wetter und ein mögliches WunderWie lange Timmy noch lebt, ist unklar

Timmys Klagelaute

Es sind tiefe, lang anhaltende Töne – für das menschliche Ohr klingen sie klagend: Ein experimenteller Musiker aus Wien hat Spezialmikrofone installiert, um die Geräusche aufzuzeichnen, die der vor der Insel Poel in der Wismarbucht gestrandete Buckelwal von sich gibt.

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll es am Freitagabend gegen 23 Uhr plötzlich losgegangen sein: Der Wal habe angefangen zu singen und bis zum Morgengrauen nicht mehr aufgehört. Die Laute, die der Wal fast durchgehend von sich gegeben habe, hätten wie ein Weinen geklungen. Sogar in seiner Unterkunft, vier Kilometer vom Wal entfernt, habe der Musiker die tiefen Frequenzen noch empfangen.

dpatopbilder - 04.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Weitendorf-Hof: Einsatzkr
Ein Lebenszeichen von Timmy am Samstag, 4. April.Bild: DPA

Buckelwale sind bekannt für ihre komplizierten, in Strophen aufgebauten Gesänge. Männchen singen typischerweise zur Paarungszeit, Forscher nehmen daher an, dass die Gesänge entweder Weibchen imponieren oder männliche Rivalen fernhalten sollen.

Weitere Verletzungen entdeckt

Ein Sprecher des mecklenburg-vorpommerischen Umweltministeriums sagte am Sonntagmorgen unterdessen, die Lage des Wals sei unverändert. Der Wal werde rund um die Uhr beobachtet und regelmässig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Wasser benetzt.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte den Wal am Samstag besucht. Danach erklärte er, der Wal atme mal alle zwei Minuten, mal alle vier bis fünf Minuten. Er habe auch wieder gerufen: «Aber man sieht eben auch, dass seine Aktivitäten geringer werden», erklärte Backhaus.

Zudem seien weitere Verletzungen des Wals sichtbar geworden. Wahrscheinlich seien diese Verletzungen auf dem Rücken und an der linken Flanke durch Schiffsschrauben entstanden, sagte Backhaus am Samstag: «Das hatten wir vorher überhaupt nicht gesehen.» Zudem gebe es Abdrücke, wahrscheinlich von einem Netz.

So geht es weiter

Um seinen Gesundheitszustand besser einschätzen zu können, sollen nun Wasserproben untersucht werden. Er habe angewiesen, das Wasser vor Ort auf seinen Salzgehalt zu überprüfen, erklärte Backhaus am Ostersonntag. «Wir wissen, dass das wenig salzhaltige Wasser dem Tier bereits schwer geschadet hat. Wir brauchen aber verlässliche Daten und die wollen wir heute gewinnen.»

Nach den Ostertagen sollen Fachleute noch einmal nach dem Wal sehen und seinen Gesundheitszustand begutachten. Das sei «für alle weiteren Planungen wichtig». Der Minister schloss jedoch kategorisch aus, dass der Wal getötet werde: «Das wird hier nicht stattfinden», sagte er. «Wir können ihn nicht einfach erlösen, durch was auch immer.»

Das Wetter und ein mögliches Wunder

Der Wal wird regelmässig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Wasser benetzt. «Die Positionierung der Wassersprenger muss aufgrund des Wetters gegebenenfalls angepasst werden», sagte der Sprecher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit starken Windböen an der Ostseeküste. Diese könnten die Bewässerung erschweren.

Am Sonntagmittag stieg das Wasser etwas an. Damit keimt in Backhaus etwas Hoffnung auf: «Seine Bewegungen zeigen, dass der Wal lebt. Wenn das Wasser weiter steigt, es ein Wunder gibt, was den Wal betrifft, wäre das ein Riesenglück, die Auferstehung», sagt er zur «Bild».

Wie lange Timmy noch lebt, ist unklar

Seit Anfang März hatte sich der Buckelwal viermal festgesetzt. Dreimal war es ihm gelungen, wieder loszuschwimmen. Zunächst war er im Hafen von Wismar gesichtet worden, später am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein und letztlich war er vor Wismar gestrandet.

Am Mittwoch waren jegliche Rettungsversuche des am Dienstag vor Poel gestrandeten Wals eingestellt worden. Nach Angaben der Fachleute und Meeresschützer vor Ort wird das Tier wohl in der Bucht sterben. Wie lange der Wal noch überleben wird, lässt sich nach Einschätzung der Experten nicht vorhersagen. «Bei einem Grosswal kann der Sterbeprozess mehrere Tage dauern, während denen der Druck des eigenen Körpergewichts zunehmend die Organe schädigt», erläuterte die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) der Deutschen Presse-Agentur. Langfristig werde dies zu einem Kreislaufkollaps und Organversagen führen.

Doch wann wissen die Spezialisten, wann Timmy definitiv nicht mehr lebt? «Wenn der Buckelwal gestorben ist, wird sich dies durch völlige Regungslosigkeit sowie insbesondere eine fehlende Atmung über einen längeren Zeitraum von etwa einer Stunde bemerkbar machen», erläuterte Narganes Homfeldt. Dass der Wal gestorben ist, werde sich zudem wenige Tage später durch Gase zeigen, die den Walkadaver aufblähen und für Verwesungsgerüche sorgen.

(mit Material der sda)

Mehr zu Buckelwal «Timmy»:

So läuft die Sterbebegleitung für Buckelwal «Timmy» ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Buckelwal in der Ostsee gestrandet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
100 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lullaby@20past
05.04.2026 13:31registriert April 2019
Der arme Kerl. Er suchte sich seine letzte Ruhestätte. Statt Ruhe findet er einen Medienrummel und einige Menschen, die nicht akzeptieren wollen, dass jedes Leben irgendwann endet. Ich wünsche ihm Ruhe und Frieden in seinen letzten Stunden.
2822
Melden
Zum Kommentar
100
«Wir essen bewusster als früher, aber oft ungesünder»
Wir wissen eigentlich, was uns guttut: mehr Obst und Gemüse, weniger Zucker und verarbeitete Lebensmittel. Und trotzdem sabotieren wir oft unsere eigene Ernährung. Woran das liegt – und welche Rolle Ernährungstrends und Marketing dabei spielen.
Frau Brombach, viele streben einen gesünderen Lebensstil an. Essen wir in der Schweiz tatsächlich gesünder als früher?
Teilweise. Wir essen mehr Obst und weniger gesättigte Fette, aber auch mehr hochverarbeitete Produkte. Insgesamt ist das Bild widersprüchlich.
Zur Story