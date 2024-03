Wenn nicht zum Osterbrunch/-apéro, wann dann? bild: Swissmilk

Diesen TikTok-Trend solltest du dir an Ostern gönnen

Zugegeben, der Trend ist gar nicht mehr so trendig, aber einfach immer noch genial. Vor allem jetzt zu Ostern, wo es genug Gelegenheiten zum Schlemmen gibt – und wo Butter einfach mal die Hauptzutat sein darf. Gönn dir.

It's all about butter.

Manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden. Butter ist nicht erst seit gestern ein toller Brotbelag. Aber so angerichtet, so vielseitig dekoriert und aromatisiert ist sie eben nur als Butter Board. Und gesellig ist das Ganze erst recht.

Butter Board, das Rezept

Ohne (richtig gutes!) Brot geht nix.

Was fehlt? Brot natürlich. Denn auch wenn wir Butter lieben, pur möchten wir sie dann doch nicht essen. Und: Eine so schick drapierte Butter verdient einfach das feinste, frischeste und knusprigste Brot. Das Gute: So ein Butter Board ist ja in 10 Minuten hergerichtet, da liegt sogar ein selbst gemachtes Brot drin. Hier einfach mal drei Ideen.

Brot ohne Kneten – genial!

Ein richtig gutes Brot, ohne dass du dir die Finger schmutzig machst.

No Knead-Bread, das Rezept

bild: swissmilk

Zöpfeln für Einsteiger:innen

Hier musst du dich nicht mit der Frage quälen, welcher Zopfstrang wohin gehört. Und einen feinen Zopf hast du nachher trotzdem.

Einstrangzopf, das Rezept

bild: swissmilk

Let the party begin.

Macht was her und die Arbeit hält sich in Grenzen. Betrachte das Kugelformen einfach als meditativen Akt.

Partybrot, das Rezept

bild: swissmilk

Butter Board von Profis

Next level Butter Boards stellen die zwei Cateringspezialisten Manuel und Yann her. «Der Butter muss ich als Koch gleich viel Aufmerksamkeit schenken wie den anderen Gängen eines Menüs», sagt Manuel. Zusammen mit Yann lebt er bei roh&nobel seine kulinarische Kreativität aus. Und die macht eben auch vor Butter nicht halt. Bei roh&nobel wird die Butter erst fluffig gerührt und dann in kleinen Holzschälchen angerichtet. Mit Pinzette und Präzision wird die Butter anschliessend mit den feinsten Zutaten kunstvoll garniert. Der Anblick: herrlich. Der Geschmack dank der hochwertigen Zutaten auch.

Kleine Kunstwerke aus besten Zutaten. bild: swissmilk

Wir haben Yann und Manuel in ihrer Show-Küche in Rüfenacht in Bern besucht. Hier findest du die ganze Geschichte über ihre kleinen Kunstwerke.