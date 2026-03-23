Der perfekte Ort für eine Weindegustation - das Weinfestival in Epesses. bild: © zvg

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Dieses Weinfest willst du nicht verpassen

Das Beste der Lavaux-Rebberge an einem Ort entdecken? Kein Problem: Am Weinfest in Epesses können Besucherinnen und Besucher am 2. Mai ausgiebig degustieren, flanieren und auch mal selbst anpacken.

Die neuen Rebenblätter spriessen, der neue Jahrgang wartet auf die Verkostung, die längeren Tage sorgen für viel Sonnenschein auf den berühmten Lavaux-Terrassen: Die grüne Landschaft mit ihrer reichen Winzertradition bildet im Frühling die perfekte Kulisse für einen genüsslichen Ausflug an den Genfersee. Und am besten eignet sich dafür der 2. Mai. Dann können Gäste nämlich die Winzer*innen von Epesses und den umliegenden Dörfern treffen und den noch jungen Wein von 2025 probieren.

Für tiefe Einblicke ins Handwerk und Frühlingsgefühle sorgen zudem geführte, kostenlose Spaziergänge: Wer vom Bahnhof Epesses durch die Reben zum Dorf schlendert, hört gespannt den Guides des Weltkulturerbes Lavaux zu. Wer es dagegen gemütlicher mag, steigt in den Touristenzug «Lavaux Express», der als Attraktion und praktisches Transportmittel durch die Weinberge tuckert – die 40-minütige Tour beginnt dabei auf dem Festplatz.

Am Weinfest wird ganz Epesses zur Fussgängerzone. bild: © zvg

Pot Vaudois im Fokus

Die einen schätzen Rotwein, die anderen bevorzugen Weiss – egal, wofür sich Fans edler Tropfen entscheiden, am Fest stehen über 100 verschiedene Produkte in 23 «Caves» zum Verkosten zur Verfügung. So unterschiedlich sie auch sein mögen – von geschichtsträchtig bis genossenschaftlich – vereinen die Weine das sensorische Erbe des UNESCO-Gebiets Lavaux, in dessen Herzen Epesses liegt.

Die Liste der teilnehmenden Winzer*innen ist also lang, und Degustieren ist dabei das eine. Doch wie wäre es, am Fest auch selbst aktiv zu werden? Gäste haben die Gelegenheit, den für die Region typischen Pot Vaudois, eine 140-cl-Flasche, nach traditioneller Methode selbst abzufüllen und mit dem Sammleretikett des Jahrgangs zu bekleben.

Selbst abfüllen und etikettieren ist angesagt. bild: © zvg

Fröhliche Klänge

Verkehrslärm und Alltagsstress? Beides ist bei der 27. Ausgabe der Veranstaltung weit entfernt. Denn wenn ganz Epesses zur Festzone wird, ist das Dorf auch ausschliesslich für Fussgänger zugänglich. Diese treffen am 2. Mai nicht nur auf edle Weine, sondern auch auf viel musikalisches Rahmenprogramm, das zum Mitklatschen animiert: Tagsüber sorgen etwa Note de Dièse, Carlos Montegudo sowie Pfeifer und Trommler aus Basel für fröhliche Klänge. Abends schliessen sich die Deep Band sowie ein DJ an.

Mehr Infos findest du unter epesses-calamin.ch und unter montreuxriviera.com.



Der «Lavaux Express» tuckert durch die Rebberge. bild: © zvg