bild: switzerland tourism / Colin Frei

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Diese Hotels solltest du kennen, wenn Sport dein Hobby ist

Auf der Hotel Plattform von Schweiz Tourismus findest du das passende Hotel für deine nächste Auszeit. Du kannst gezielt nach Unterkünften suchen – vom stylischen Designhotel über ein gemütliches Chalet bis zur familienfreundlichen Lodge. Die kuratierten Hotelkollektionen helfen dir dabei, schnell das Richtige zu entdecken – passend zu deinen Bedürfnissen und mit jeder Menge Inspiration.

In diesem Artikel stellen wir die Bike Hotels and Lodgings vor. Eine handverlesene Auswahl an Unterkünften, die ganz auf Action und Spass ausgerichtet sind - ideal für Liebhaber von Rennrad, Mountainbike und E-Bike oder Single Trails, Downhill-Tracks und Panoramarouten.

Hier findest du eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Bike Hotels and Lodgings – aus verschiedenen Regionen der Schweiz, mit ganz unterschiedlichen Atmosphären und Unterkunftsstilen.

Graubünden

Revier Mountain Lodge, Lenzerheide

bild: Switzerland Tourism / Colin Frei

Dieses Haus ist für Radsportfans perfekt: Hier checkt man selber ein und findet auch seine „Cabin“ selber - jede bietet ein Doppelbett mit Aussicht, Bad, einen Fernseher und WLAN. Komplett ist das Angebot dafür im gastronomischen und sportlichen Bereich: Steaks vom Holzkohlegrill werden serviert, in der Bar gibt’s 30 verschiedene Biere. Der Bike-Raum ist gesichert. Eine Bike-Waschanlage hat es und einen Miet- und Reparatur-Service gleich neben dem Hotel - am Eingang zum Bike-Park Lenzerheide.

www.revierhotels.com

Tessin

Relais Lucomagno, Olivone

bild: Relais Lucmagno

Was für eine Lage! Vor der Türe starten die spannendsten Routen durchs wildromantische Bleniotal und auf den spektakulären Lukmanier. Das modern umgebaute Hotel ist persönlich geführt, die Gastgeber geben Tipps zu den schönsten Trails der Region. E-BikeVerleih, Restaurant mit zwei Speisesälen, einmal elegant, einmal rustikal im Chalet. Holzofen-Pizza, marktfrische Tessiner Küche. Sauna, Padel-Platz, Fitness- und Yogaraum. Ticino-Ticket mit Vergünstigungen auf Bergbahnen. Vierbeiner sind willkommen.

www.relaislucomagno.ch

Bern Region

Hotel Chartreuse, Hünibach

bild: Hotel Chartreuse

Stilvolles und charmantes Hotel an optimaler Lage für die faszinierende Thunersee-Region. Gastgeber und Hotelier Pascal Sonderegger ist leidenschaftlicher Radfahrer und kennt die schönsten Strecken persönlich. Bike-Shop um die Ecke. Abschliessbarer Bike-Container, kleine Reparaturen werden vor Ort erledigt. E-Ladestation. Die Panoramacard bietet Vergünstigungen auf Bahnen und ÖV. Hervorragende, italienische Gastronomie, reichhaltiges Frühstück mit regionalen Spezialitäten. Grosse Sonnenterrasse.

www.chartreuse.ch

Wallis

Aktiv Hotel & Spa Hannigalp, Grächen

bild: Hotel Hannigalp / Foto Walter

Im Herzen des Bergdorfes Grächen liegt das familiengeführte 3- Sterne-Superior-Hotel. Vom perfekten Ausgangspunkt für BikeTouren jeden Niveaus lassen sich die Walliser Alpen neu entdecken: Hochalpin auf den Swiss Epic-Trails oder über familienfreundliche Routen, auf Wunsch auch mit persönlichem Guide. Für die Erholung wird im modernen Spa samt Hallenbad und Massageangebot gesorgt; die ausgezeichnete Gilde-Küche serviert marktfrische Köstlichkeiten fürs leibliche Wohl

www.hannigalp.ch

Jura & Drei-Seenland

Hotel de l’Aigle, Couvet

bild: Schweiz Tourismus / Colin Frei

3-Sterne-Gasthof im Grünen aus dem 18. Jahrhundert mit 18 renovierten Zimmern. Alle Zimmer haben ein eigenes Bad und KabelTV und Parkettböden. Schöne Terrasse. Die ausgezeichnete Küche verpflichtet sich dem Neuenburger Terroir, die Spezialität ist BüffelHackfleisch aus dem Val-de-Travers an Schalotten. Das Personal ist behilflich beim Zusammenstellen der persönlichen Tagesprogramme. Waschmaschine für Sportbekleidung, Radverleih, Bike-Karten, abschliessbarer Bike-Raum. Kostenlose private Parkplätze vorhanden.

www.hotel-aigle.ch

Luzern

Hotel Continental Park, Luzern

bild: Hotel Continental Park Luzern

Das gepflegte, modernisierte Familienunternehmen vereint BikeSport und Urbanität. Das 4-Sterne-Haus liegt direkt am nationalen Velo-Netz, vom Hotel aus beginnen vielseitige Touren z. B. auf den Glaubenberg, nach Morgarten, am See entlang. Tiefgarage, professionell ausgestattete Werkstatt, abschliessbarer Keller. Leckere Lunchpakete, Transfer, geführte Touren und persönliches Fahrtraining. Akku und Ladestation für E-Bikes. Wäscheservice über Nacht. Trendige Dachterrasse für Ruhepausen mit Weitsicht.

www.continental.ch

Gewinne eine Übernachtung für zwei Personen in der Revier Mountain Lodge Lenzerheide im Jahr 2026. Jetzt teilnehmen und sich mit etwas Glück auf eine Auszeit in den Bergen freuen. Vorname Nachname Email Telefonnummer Ich bestätige hiermit, dass ich volljährig bin Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an Schweiz Tourismus übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abschicken