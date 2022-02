QDH: 200 Quiz sind noch nicht genug Bild:

Liebe Huberquizzer

Wir haben es geschafft: 200 Quiz mit unserer hellsten Kerze Daniel Huber. Alle Beteiligten sind sich allerdings einig: So richtig Feierlaune kommt derzeit nicht auf.

Deshalb bleiben die Korken in den Flaschen und das Feuerwerk im Keller. Einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gibt es aber trotzdem. Da kann man über noch so «wichtige» Dinge schreiben – am Ende werden sowohl Huber wie auch ich doch nur immer auf diese Quiz angesprochen (und reduziert).

Das kann ja auch ein gutes Zeichen sein.

Auf einen weiteren Hunderter irgendwann 2024. Die Fragen gehen uns noch lange nicht aus. Und die Laune schon gar nicht.