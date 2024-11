Ab nächster Woche kommt der Schnee auch in tiefere Lagen. Bild: keystone

Ab nächster Woche kommt das erste Mal der Schnee in tiefe Lagen

Mehr «Schweiz»

Das Wetter heute? Der Nebel wird uns auch am Freitag begleiten, es bleibt im Flachland grau, in den Bergen wird sich die Sonne zeigen.

Grau wird es auch am Wochenende, die Nebelgrenze liegt zwischen 800 und 900 Meter, wie MeteoNews schreibt. In den Bergen und im Süden ist es meist schön. Die Temperaturen schwanken im Norden zwischen 9 und 12 Grad, im Süden sind bis zu 14 Grad möglich.

Die Prognose für die nächsten 8 Tage. Bild: Screenshot MeteoSchweiz

Erster Schnee im Flachland?

Nächste Woche wird es dann ein erstes Mal winterlich, Wolken bringen im Flachland Regen mit sich, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 1200 Meter, wie SRF Meteo schreibt. Gut möglich also, dass wir nächste Woche auch an tiefer gelegenen Orten in der Schweiz das erste Mal das Weiss unter den Schuhen knirschen hören.

Die Voraussagen für den nächsten Dienstag. Bild: Screenshot MeteoNews

Temperaturmässig wird es dann auch kälter, am Dienstag sind im Norden höchstens rund 8 Grad erwartet, im Süden und Westen wird es etwas wärmer werden. (ome)