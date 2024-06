Wie viele der 50 grössten Städte in Italien kennst du?

Immer öfter taucht in der bei Touristen beliebten Region Triest in Norditalien eine eingewanderte Riesenzecke auf. Aber wie sieht es in der Schweiz aus?

Sie ist rund vier Mal so gross wie hierzulande bekannte Zeckenarten: die Riesenzecke, im Fachjargon auch Hyalomma marginatum genannt. Die Zeckenart, die vor allem in Teilen Asiens und Afrika weit verbreitet ist, sorgt nun im italienischen Triest für Aufruhr. Wie das Triester Stadtmuseum für Naturgeschichte mitteilt, breitet sich die Hyalomma-Zecke im Triester Karst immer weiter aus.