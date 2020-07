Quizzticle

Kennst du die 26 Schweizer Kantone – auf Deutsch, Französisch und Italienisch?

Liebe Quizzticle-Klasse

Ich wusste, dass das Quizzticle zu den Hauptstädten der US-Bundesstaaten sehr schwer wird, aber dass ihr so dermassen abschifft, war dann doch etwas überraschend. Nur 27% richtige Antworten waren es im Schnitt, was 13,5 Punkten entspricht und deutlich ungenügend ist. 58,2% der Teilnehmer blieben mit den richtigen Antworten gar einstellig. Aber was ist das Schöne am Quizzticle-Unterricht? Genau, es gibt ein Streichresultat. Also Kopf hoch.

Zu eurer Verteidigung, die …