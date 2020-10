Quizzticle

Eine Schweizer Reise in Quizform – wie gut kennst du die Heimat?

Der Sommer 2020 wird im Jahr der Corona-Pandemie auch als ein Sommer in die Geschichte eingehen, in dem viele Schweizer andere Landesteile kennengelernt haben. Romands die Ostschweiz, Bündner den Jura, Tessiner die andere Seite des Gotthards. Wie gut kennst du die schöne Schweiz?

Liebe Quizzticle-Klasse

Nach wie vor befindet sich euer Geografie-Lehrer Sandro Zappella in den Ferien. Er hat mir versprochen, eine Postkarte zu schicken. Noch habe ich sie aber nicht erhalten. Was ich weiss, ist, dass er sie in der Schweiz in den Briefkasten werfen wird, denn er verbringt die Ferien – wie so viele – in der Heimat.

Das führte mich zur heutigen Aufgabe. Nachdem das Quizzticle der vergangenen Woche als sehr schwierig beurteilt wurde, kommt euch dieses nun hoffentlich wieder mehr …