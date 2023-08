QDH: Wir quizzen Huber an einem sehr speziellen Event

Liebe Huberquizzer

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber, die hellste Kerze von watson, der grosse Hubini) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Wo haben wir Huber nicht schon überall gequizzt? An den schönsten Orten sicherlich: nämlich in den Ferien, auf seinem Balkon und in der Beiz.

Heute fügen wir dieser Liste ein freudiges Ereignis hinzu. Denn heute quizzen wir Huber an einer Hochzeit. Nach stundenlangem Apéro in der Hitze liegt seine Zunge schwerer im Gaumen als der russische Kreuzer Moskwa im Schwarzen Meer. Nach einem Missverständnis mitten im Quiz lässt er den Satz fallen: «Jetzt sieht man mal, wie paniert ich bereits bin.»

Kann sich unsere hellste Kerze trotzdem noch in den sicheren Hafen der Wohlfühlzone schleppen?

Seht selbst!

Dem Brautpaar wünschen wir an der Stelle natürlich alles Gute und wunderbare Zeiten!

10 Fragen QDH #261