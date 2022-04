BILD: WATSON MIT ALLERLEI MATERIAL

Finde den Heiligen Gral, erlange Unsterblichkeit und quizze Huber für immer!

Ihr Lieben,

Heute müsst ihr mit mir vorliebnehmen, da Quizmaster Patrick Toggweiler bedauerlicherweise noch immer im Krankenbett liegt (aber keine Sorge, es geht ihm fein) und Ralf Meile partout keine Hand-Fragen mehr eingefallen sind.

Was das bedeutet?

Nichts Geringeres, als dass wir uns heute auf die Suche nach dem Heiligen Gral begeben werden!

Und warum?

Weil ich es sage. Und weil der Gralsmythos ziemlich grandios ist.

Besonders der, den Wolfram von Eschenbach in seinem um 1200 entstandenen Epos «Parzival» erzählt. Und natürlich der von Indiana Jones. Das Quiz ist darum eine waghalsige Mischung aus beidem.

In «Parzival» ist der Heilige Gral allerdings kein Kelch, sondern ein Stein, aus dem Essen und Trinken heraussprudelt. Was natürlich überaus nützlich ist, denn er schenkt dem Besitzer überdies Unsterblichkeit, und wer ewig lebt, muss unweigerlich auch ewig essen.

So oder so – du, edelmütiger Ritter, musst den Gral nun finden, weil allein du, so will es das Schicksal, als nächster Gralsherrscher ausersehen bist. Allerdings nur, wenn du das bevorstehende Abenteuer auch bestehst und den Zweikampf gegen Huber gewinnst ...

... Auf geht's!