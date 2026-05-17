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Quizz den Huber: Hubs ist angeschlagen. Kannst du ihn besiegen?

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QDH: Huber kränkelt – und verrät ein Geheimnis

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Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Du darfst gegen sie antreten. Einfach wird es nicht.
17.05.2026, 19:5917.05.2026, 19:59
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Eine Fackel im Sturm ist er nicht – aber unsere hellste Kerze ist etwas durch den Wind. Ein übler Husten hat ihn angefallen, und jetzt kann er nachts nicht schlafen. Wir quizzen ihn deshalb telefonisch nach einem erholsamen Pfusipfüsli am Nachmittag.

Als wir ihn anrufen wollen, vertröstet er uns um 5 Minuten. Er muss noch schnell das Stiftzahnprovisorium montieren.

Sein was?

Jawohl! Rechtzeitig zur Eishockey-WM in der Schweiz verrät mir Huber, dass er derzeit ein Stiftzahnprovisorium hat. Den Stiftzahn hat er, weil er als Bub vor das Fahrzeug eines Nachbarn latschte: «Der fuhr gottlob sehr langsam. Wäre er schneller gewesen, hätte ich den Aufprall nicht überlebt», erzählt Hubs und fügt an, «obwohl, wenn er schneller gewesen wäre, hätte er mich ja gar nicht getroffen.»

Logisch.

Die Frau des Bäckers hat dann den Doktor gerufen. Diagnose: kaputter Zahn plus Gehirnerschütterung.

Man muss sich das mal vorstellen. Klein Hubers Gehirn in Erschütterung. Dani (oder wie ihn eine andere Nachbarin damals nannte: Danili) durfte eine Zeit lang nicht lesen. Höchststrafe für ihn natürlich. Wie ein Social-Media-Verbot für Alisha Lehmann. Oder ein Grinsverbot für Franjo von Allmen.

So ändern sich die Zeiten.

Wenn Huber also einmal eine Frage nicht weiss, dann wissen wir jetzt weshalb. Die Wissenslücke entstand mit ziemlicher Sicherheit gerade dann, als er buchlos unglücklich tagelang im Bett ausharren und die Decke studieren musste. Und das alles nur, weil er anno 1825 den Pferdewagen des Nachbars übersah.

So.

Und jetzt Quiz.

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