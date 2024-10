QDH: Huber vs. die Redaktion

Deshalb gibt's diese Woche für unsere hellste Kerze eine besondere Herausforderung: zehn Fragen, entworfen von zehn verschiedenen Personen aus der Redaktion. Leute aus allen möglichen Ressorts haben ihr Interesse angemeldet – schliesslich will es jeder schaffen, mit seiner Frage die hellste Kerze der Redaktion zum Knobeln zu bringen. So setzt sich das heutige Quiz aus folgenden Knacknüssen zusammen:

Quizmaster Toggi kündete Anfang Monat eine zweiwöchige «Quizz den Huber»-Pause an – der gute Herr macht zwei Wochen Ferien. Doch in der Redaktionssitzung am Freitagmorgen wurde entschieden: Eine Woche Quiz-Pause reicht. Huber hat ab Montag schliesslich Ferien, da muss er zum Ende der Arbeitszeit nochmal richtig gefordert werden.

Kampf gegen Plastikmüll: Endlich wissen wir, wie Bakterien Kunststoff fressen

Plastikmüll ist ein Problem, und das Problem verschärft sich laufend. Kunststoffe, die in die Umwelt gelangen, bauen sich nur sehr langsam ab – wenn überhaupt. Sie zerfallen zu Mikroplastik, das sich in Böden, Seen und Flüssen sowie in unserer Nahrung anreichert. Selbst in der Atmosphäre schwebt Mikroplastik und verteilt sich durch Regentropfen oder Schneeflocken auf dem Erdboden.