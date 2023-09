Nach Entgleisung: Erster Reisezug ist durch den Gotthard-Basistunnel gefahren

Mehr «Schweiz»

Die SBB haben sieben Wochen nach einer verheerenden Güterzugentgleisung den Personenverkehr im Gotthard-Basistunnel wieder aufgenommen. Ein Reisezug fuhr am Freitagabend in Erstfeld UR in den Tunnel, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Der erste Personenzug unterwegs durch den Gotthard-Tunnel. Bild: keystone

Der Zug auf dem Weg ins Tessin war kurz nach 17.30 Uhr in Zürich losgefahren. Das Bundesamt für Verkehr hatte zuvor die Zulassung erteilt.

Am 10. August war in der Weströhre des längsten Bahntunnels der Welt ein Güterzug entgleist, weil ein Wagenrad gebrochen war. Am Tunnel entstand immenser Sachschaden. Der Lokführer blieb unverletzt. Die Reparatur dürfte Monate dauern. Acht Kilometer Fahrbahn und 20'000 Schwellen werden ersetzt.

In der unbeschädigten Oströhre wurde der Güterverkehr am 23. August wieder aufgenommen. Während der Reparaturarbeiten dürfen aufgrund des Rettungskonzepts keine Personenreisezüge durch die Oströhre verkehren. Die Fahrten am Wochenende sind laut den SBB möglich, weil dann weniger Frachtzüge unterwegs sind. Ausserdem ruhen dann die Arbeiten in der Weströhre. (dab/sda)