Astronomie

Wintersonnenwende 2025: Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres

epa09653557 Druids and revellers gather to celebrate the winter solstice at Stonehenge, Wiltshire, Britain, 22 December 2021. Despite the spread of the Omicron variant of COVID-19, people from across ...
Menschen feiern die Wintersonnenwende am steinzeitlichen Monument Stonehenge in England.Bild: EPA

Wintersonnenwende: Heute ist der kürzeste Tag des Jahres

Der 21. Dezember ist nicht nur irgendein Tag. Es ist ein ganz besonderes Datum: An diesem Tag begehen wir die Wintersonnenwende.
21.12.2025, 08:0821.12.2025, 08:08

Am Sonntag ist es so weit, der kürzeste Tag steht vor der Tür, auch die Wintersonnenwende genannt. Dieses Jahr fällt diese auf den 21. Dezember.

In Zürich zum Beispiel zeigt sich die Sonne 8 Stunden, 27 Minuten und 30 Sekunden lang, in Bern 8 Stunden, 30 Minuten und 56 Sekunden und in Genf 8 Stunden, 36 Minuten und 52 Sekunden.

Ab dem 22. Dezember scheint dann die Sonne täglich etwas länger – zu Silvester sind es dann schon mehrere Minuten mehr Tageslicht als zur Wintersonnenwende. Und es wird stetig mehr.

So sieht die Entwicklung der Sonnenaufgänge und -untergänge aus:
So sieht die Entwicklung der Sonnenaufgänge und -untergänge aus.Bild: MeteoNews

Was genau ist die Wintersonnenwende?

Die Wintersonnenwende markiert den astronomischen Winterbeginn auf der Nordhalbkugel. Das bedeutet, dass die Sonne dann senkrecht über dem südlichen Wendekreis der Erde steht.

Auf der nördlichen Erdhalbkugel findet die Wintersonnenwende entweder am 21. oder am 22. Dezember statt. In diesem Jahr am 21. Dezember 2025 um 16:03 Uhr. Die nächste Wintersonnenwende ist am 21. Dezember 2026 um 21:49 Uhr.

Grosses Fest am Monument Stonehenge

Ein grosses Fest zur Wintersonnenwende gibt es jeweils am steinzeitlichen Monument Stonehenge in England. Dann feiern jeweils tausende Menschen den kürzesten Tag des Jahres.

Mit der Errichtung von Stonehenge wurde vor etwa 5'000 Jahren begonnen. Vermutet wird, dass die Anordnung des Steinkreises von der Winter- und Sommersonnenwende beeinflusst wurde. (ome/sda/t-online)

Themen
Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag mit der längsten Nacht vom Jahr.
