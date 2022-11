Aargauer SVPler wegen Rassismus verurteilt

Das Obergericht sprach in der mündlichen Begründung von einer «bewussten Wortwahl» Hofstetters in den Posts. Er habe eine Ethnie und Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung herabgewürdigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Was ist dran an der «Impf-Lüge»? 5 Aussagen im Faktencheck

25,5 Grad im Oktober – ein Extremwetter von vielen im Jahr 2022

Die Klimakatastrophe hält weiter an. In der Schweiz führt diese Veränderung zu mehreren Wetter-Rekorden in diesem Jahr. Eine Entspannung ist nicht in Sicht.

Der bisher wärmste Oktober seit Messbeginn im Jahr 1864 neigt sich dem Ende zu. Beispielhaft dafür war der letzte Sonntag des Monats, an dem mancherorts bis zu 25 Grad gemessen wurden.